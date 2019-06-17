HABER

Bütünlemeye giren, yaz okulu da alabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:41 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) öğrenci dostu uygulamaları devam ediyor.

Bütünlemeye giren, yaz okulu da alabilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) öğrenci dostu uygulamaları devam ediyor. Son yapılan Üniversite Senatosu toplantısında bütünleme sınavlarına giren öğrencilerin yaz okulu uygulamasından da faydalanabilmesi kararlaştırıldı.
BUÜ Senatosu öğrencileri sevindirecek bir kararı daha hayata geçiriyor. Gerçekleştirilen son toplantıda, öğrencilerin ciddi bir sıkıntı yaşadıkları bütünleme sınavları ve yaz okulu uygulamasına çözüm getirildi. Alınan karar ile bütünleme imtihanına giren, ancak başarısız olan veya alttan ders alması gereken öğrencilerin yaz okuluna devam edebilmeleri teklifi kabul edildi. Senatoda ayrıca, yaz öğretiminde kayıt olmak istediği derslerin üniversitede açılması durumunda öğrencilerin üniversiteden ders almasına, açılmayan dersler ile kontenjanı dolan dersleri ise diğer devlet üniversitelerinden almalarına, Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin ise hazırlık sınıfı eğitimi olan üniversitelerden ders almalarına karar verildi.
Alınan kararlar hakkında açıklamada bulunan BUÜ Rektörü Prof. Dr. A. Saim Kılavuz, geçmiş yıllarda yaz okulunun kaldırılması nedeniyle çok sayıda öğrencinin mağduriyet yaşadığını vurguladı. Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yaz okulundan faydalanamamasının da ayrıca sıkıntı oluşturduğunu dile getiren Rektör Kılavuz; “Pek çok üniversite yaz okulu ve bütünlemeden birini tercih ediyor. Biz ise ikisini birden uygulamaya sokarak, öğrencilerimizin bu konuda sıkıntı yaşamamasını istedik. Sosyal medya ve birebir diyaloglarda öğrencilerimiz bize bu konuda sıkça sorular soruyordu. Senatomuzda aldığımız karar ile öğrencilerimize her iki imkânın da yolunu açmış olduk. İnşallah öğrencilerimiz de bu imkandanen iyi şekilde faydalanacak ve alttan kalan derslerini temizleme şansı yakalayacaktır” diye konuştu.
Rektör Kılavuz, ayrıca 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Öğretimi müfredatında yer alan bütün dersleri başaran, ancak mezun olabilmeleri için sadece başarısız bir dersi kalan öğrencilerin AKTS kredi limiti şartı aranmaksızın yaz okulunda ilave 1 ders alabilmelerine karar verdiklerini de sözlerine ekledi.

Bütünlemeye giren, yaz okulu da alabilecek

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Sivas Sağlık Müdürlüğü'nden 'kene' açıklamasıSivas Sağlık Müdürlüğü'nden 'kene' açıklaması
Yağmur duası sonrası sağanakYağmur duası sonrası sağanak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Erdoğan müjdeyi vermişti! Artık kesinleşti!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

Ortak yayın sonrası bakın neler söylediler!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Çoruh'tan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Komik Babalar Günü mesajları: Komik bir mesajla babanızı gülümsetmeye ne dersiniz?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ta PKK sığınağı kullanılamaz hale getirildi

Askerlik yolunda at sırtında 225 kilometre

Sivas'tan yola çıktı, İzmir'e gidiyor! At sırtında asker yolunda

Bu ağaç eve 500 metrelik teleferikle ulaşılıyor

Bu eve ulaşmanın tek bir yolu var! O da...

Tehlikeye aldırış etmeden selfie çekiyorlar!

Fotoğraf çektirmek için canlarını tehlikeye atıyorlar

Askerde dayak iddiası! Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı

Askerde dayak iddiası! Savcılık harekete geçti

Göçmenleri iş vaadiyle dolandırıp, İstanbul diye Ankara'ya bıraktılar

İş vaadiyle dolandırıp, 'İstanbul' diye Ankara'ya bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.