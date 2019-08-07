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BUÜ Rektörü Kılavuz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 15:21 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof.

BUÜ Rektörü Kılavuz:

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, patent ve marka kültürünün Türkiye’de yeni yeni yerleşmeye başladığını belirterek, “Üniversite olarak buluş ve patent kavramlarını tüm birimlerimize yayacağız. Bilhassa mühendislik ve temel bilimler alanındaki uygun akademik çalışmalarımızın çıktılarını mutlaka patent ile taçlandırmamız gerekiyor” dedi.
Uluslararası Patent Birliği (UPB) Başkanı Erdem Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’u ziyaret etti. Göreve atanmasından dolayı Rektör Kılavuz’u tebrik eden UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya, Bursa Uludağ Üniversitesi’nin Ar-Ge, marka ve patent çalışmaları noktasında yeni dönemde önemli bir çıkış yakalayacağına inandığını kaydetti.
2017 yılında yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınaî Mülkiyet Kanunu’nda bir takım değişikliklerin yapıldığını ve bu değişikliklerin akademisyenlere iyi anlatılması gerektiğini ileten UPB Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Kaya; “Birlik olarak Türkiye’nin farklı üniversitelerinde yeni Sınaî Mülkiyet Kanunu hakkında bilgilendirme eğitimleri gerçekleştirdik. Bursa Uludağ Üniversitesi’nde de bu eğitimleri verebiliriz. Akademisyenlerin son düzenlemeler hakkında detaylı bilgilere hakim olmaları için bu eğitimlerin şart olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca öğrencilerin de Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları konularında bilgilenmeleri ve bu alanda çalışmaları için üniversite ile işbirliğine her zaman hazırız” diye konuştu.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise Ar-Ge ve patent çalışmalarının daha da arttırılması hususunda yeni dönemde önemli değişiklikler yapacaklarının altını çizdi. Patent anlayışının bir kültür olarak geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Rektör Kılavuz, “Göreve geldiğimizde, eski çalışmaları inceledik. Bu noktada yürütülen araştırma ve proje sayısını nasıl arttırabiliriz diye toplantılar yaptık. Yeni dönemde Ar-Ge, patent ve buluş kavramlarımızı tüm birimlerimize yayacağız. Özellikle mühendislik ve temel bilimler alanındaki uygun projelerimizin çıktılarını mutlaka patent ile taçlandırmamız gerekiyor. Uluslararası Patent Birliği ile ortak çalışmalar yapabileceğimize inanıyorum. Hep birlikte üniversitemizin ve şehrimizin bu noktadaki faaliyetini daha da artırabiliriz” dedi.

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