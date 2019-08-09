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BUÜ Tıp Fakültesi’nden bin böbrek nakli

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, böbrek nakli konusunda Türkiye’nin iyi hastaneleri arasında yer almaya devam ediyor.

BUÜ Tıp Fakültesi’nden bin böbrek nakli

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi, böbrek nakli konusunda Türkiye’nin iyi hastaneleri arasında yer almaya devam ediyor. İlk naklini 1988 yılında kadavradan gerçekleştiren BUÜ’lü doktorlar, 31 yıl içerisinde bin nakil yaparak bu alandaki liderliğini pekiştirdi.
Bursa’nın ilk böbrek nakli operasyonunu kadavradan bağış yoluyla 1988 tarihinde gerçekleştiren BUÜ Tıp Fakültesi, ilk canlı vericili böbrek nakli ameliyatını da 1989 tarihinde yaptı. 30 yıldan fazla süredir hem canlı hem de kadavra vericili böbrek nakillerini başarı ile sürdüren BUÜ Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi, 2019 yılı itibariyle yaklaşık bin nakil operasyonu ile Türkiye’nin ve Güney Marmara’nın önde gelen nakil merkezleri arasında yer almaya devam ediyor.
Organ Nakil Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Alparslan Ersoy, Bursa bölgesinin son yıllarda kadavra organ bağışında Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Bu başarının bölgede organ bekleyen diyaliz hastalarının nakil olma şanslarını yükselttiğini kaydeden Prof. Dr. Alparslan Ersoy; “Uludağ Üniversitesi Organ Nakli Merkezi olarak yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hastalarımıza bereketli bir bayram sevinci yaşattık. Son olarak üniversitemiz mezunu yeni doktorlarımızdan Dr. Esra Duman’ın ablası Nurdan Duman’dan, kardeşi Gülden Karabaş’a başarılı bir nakil gerçekleştirildi. 2007 yılından bu yana diyalize giren Mustafa Saygın’a da bölgemizden bağışlanan kadavra organ ile 2. kez böbrek nakli yapılarak bayram hediyesi verildi. Üniversitemiz Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi’nin yoğun emekleri ile alınan organlar; bekleme listemizde bulunan hastalarımıza umut oldu” diye konuştu.
Bir hafta içinde 3 karaciğer nakli
Prof. Dr. Ersoy, böbrek nakillerinin yanı sıra son bir hafta içerisinde yapılan 3 ayrı karaciğer nakli gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Yoğun bir çaba ve doğru bir iletişim ile hastalarının yüzlerini güldürmeye devam edeceklerini aktaran Ersoy, “Nakil Merkezi olarak emeği geçen tüm hastane personelimize teşekkür ediyoruz” dedi.

BUÜ Tıp Fakültesi’nden bin böbrek nakli

BUÜ Tıp Fakültesi’nden bin böbrek nakli

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