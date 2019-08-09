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BUÜ’de bayramlaşma sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:01 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor.

BUÜ’de bayramlaşma sevinci

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Akademik ve idarî personelin ilgi gösterdiği törende Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve rektör yardımcıları bütün personelle tek tek bayramlaştı.
Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün hazır bulundu. Tören öncesinde kısa bir selamlama konuşması yapan Kılavuz, birlik ve beraberlik ile daha yaşanılır bir dünya meydana getirmenin mümkün olduğunun altını çizdi. İdâre olarak görevde 110 günü tamamladıklarını, akademik ve idarî kadrolarımız ile kurban bayramına erişmekten dolayı mutlu olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Cenab-ı Hak’tan sağlık ve afiyet üzere nice bayramlara erişmemizi niyaz ediyorum. Bayramın adı kurban. Kurban kelimesi yakınlaşmak demek. İnşallah bizim için manevî olarak dini değerlerimize yaklaşma noktasında bir vesile olur. Kurban Bayramı’nın maddi ve manevî mânâda öğrencilerimizin, akademik ve idarî personellerimizin, tüm paydaşlarımızın, şehrimizin, ülkemizin, İslam dünyasının ve en geniş platformda da bütün insanlığın birbirine yakınlaşmasına ve dayanışmasına vesile olmasını diliyorum. Bayramın huzur içerisinde sağlıkla, afiyetle, sevdiklerinizle, bugününüzden daha iyi geçecek şekilde idrak edilmesini ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.
Programın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve rektör yardımcıları Prof. Dr. FerudunYılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Adem Doğangün törene katılan bütün personel ile tek tek bayramlaştı.

BUÜ’de bayramlaşma sevinci

BUÜ’de bayramlaşma sevinci

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