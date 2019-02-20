BUÜ’den bilimsel araştırmaya rekor bütçe

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, görev yaptığı 4 yıl içerisinde bilimsel araştırma projelerine üniversite tarihindeki en büyük ödeneği ayırdıklarını söyledi. Her yıl ortalama 15 milyon liranın üzerinde bir bütçeyi projelere aktarıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2019 yılında bu rakamın toplam 70 milyon liraya ulaştığını açıkladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, bilimsel araştırma çalışmaları için üniversite tarihinde en yüksek bütçeyi oluşturdu. 2015 yılına kadar bilimsel altyapı çalışması için toplam 42 milyon liralık harcama yapıldığına işaret eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2018 yılı sonuna kadar TÜBİTAK, Bilimsel Araştırma Projeleri, SANTEZ, TAGEM ve Avrupa Birliği projeleri dahil olmak üzere akademisyenlerin hazırladığı toplam 378 projeye 68 milyon lira kaynak tahsis ettiklerini kaydetti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, 2019 yılı içerisinde ise destek rakamının 70 milyon lirayı aştığına işaret etti.

Bilimsel altyapı yatırımları ve projelerin desteklenmesi maksadıyla çok sayıda yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “Üniversite tarihinde ilk defa ortaya koyduğumuz Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında yürütülen çalışmalara destek sağlayarak, 2018 yılının sonuna kadar projelere 68 milyon liranın üzerinde bir kaynak tahsis ettik. 2019 yılında bu rakam 70 milyon liranın üzerine çıktı. Göreve geldiğimizde Bilimsel Araştırma Projeleri toplantısı yılda 1 ya da 2 kez yapılıyordu. Biz bu toplantıları aylık yapmaya başladık. Akademisyenlerimizi nitelikli bilimsel çalışmalar üretmeleri için teşvik ettik. Gerekli altyapıyı ve destekleri yönetim olarak vereceğimizi ilettik. Yine üniversitemiz bünyesinde geliştirilen proje ve ürünlerin patentinin alınması konusunda verdiğimiz destekler ile kısa zamanda alınan patent sayımız 212’yi buldu. Akademisyenlerimizin yayın ortalaması 0,65 iken bugün 0.79 seviyelerine çıktı. Bu rakamların daha da yukarılara çıkması için çalışmalarımız ve desteklerimiz devam ediyor” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi’ni arzu edilen noktalara getirebilmek için bir ekip anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, başarılı akademisyenler, bölümleri ve fakülteleri de ödüllendirdiklerini açıkladı. Ulcay, “Son iki yıldır düzenli olarak üniversitemizin en çok yayın yapan, proje üreten veya bilimsel çalışmaya imza atan akademisyenleri, bölümleri veya fakülteleri ödüllendiriyoruz. Maddî ödüllerin yanı sıra bilimsel altyapı desteği ve yurtdışında bir konferansa katılma hakkı veriyoruz. Teşvik ve destek olduğu zaman başarı da kendiliğinden geliyor. Son yıllarda üniversitemizin başarı göstergeleri YÖK tarafından da takdir görüyor. Türkiye’deki 16 araştırma üniversitesi arasına seçildik. Bunun yanı sıra 20 uluslararasılaşma üniversitesinden biri olmayı da başardık. Bursa Uludağ Üniversitesi’ni hak ettiği noktaya getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Üniversitelerin bulunduğu kentin ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğinin altını çizen Rektör Yusuf Ulcay, çok sayıda kurum ve kuruluş ile ortak çalışmalara imza attıklarını açıkladı. Üniversite-sanayi işbirliği noktasında hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Ulcay, “Bursa, Türkiye’nin ekonomik olarak en önemli kentlerinden birisi olarak karşımızda duruyor. Şehrimizde hizmet veren sanayi kuruluşları ile sürekli temas halindeyiz. Bizlere iletilen ihtiyaçları ve istekleri dinliyoruz. Bu amaçla ilk olarak uzay sanayi alanında Türkiye’nin önde gelen 7 kuruluşu ile iş birliği protokolü imzaladık. Savunma sanayii alanında Ar-Ge mühendisi yetiştirme programları düzenledik. Programın çok ilgi görmesinin ardından makine, otomotiv, tekstil, gıda ve mimarlık alanlarında da bu programları düzenlemeye devam ettik. Yine üniversitemiz bünyesinde bir Araştırma Vadisi kurma kararı aldık. TUSAŞ ile bu konuda görüşmelerimizi tamamladık. Hayata geçirdiğimiz bu programlar ile yüzlerce öğrencimiz Ar-Ge alanında önde gelen kurumların temsilcileri ile çalışma fırsatı yakaladı” şeklinde konuştu.



