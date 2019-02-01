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BUÜ’den Kazak üniversiteye akademik destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 13:20 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Kazakistan’ın Miras Üniversitesi ile akademik değişim ve uluslararası iş birliği protokolü imzaladı.

BUÜ’den Kazak üniversiteye akademik destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Kazakistan’ın Miras Üniversitesi ile akademik değişim ve uluslararası iş birliği protokolü imzaladı. Protokol ile BUÜ ve Miras Üniversitesi akademisyenleri eğitim ve bilim alanında ortak projeler yürütecek.
Bursa Uludağ Üniversitesi, akademik ve bilimsel alandaki tecrübelerini Kazakistan’ın Miras Üniversitesi ile paylaşacak. Projelerin iki üniversitenin akademisyenleri tarafından yürütülmesini içeren protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Miras Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolat Atımtayeviç Mirzaliyev imza attı. Yusuf Ulcay, dünyanın 133 farklı ülkeden öğrencilerinin bulunduğuna işaret etti. Kazakistan uyruklu 134 öğrenciye de ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, “YÖK tarafından belirlenen 20 uluslararasılaşma üniversitesi arasında yer alıyoruz. Dünyanın hemen hemen her kıtasından öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. 3. nesil üniversite vizyonu ile modern ve geleceğe yönelik projeler üretebilmek için gayret gösteriyoruz. Akademik ve bilimsel anlamda da çalışmalarımıza hız kesmeden devâm ediyoruz. Global anlamda tanınırlığımızın artması ve dünyanın farklı üniversiteleriyle iş birliklerimizin geliştirilmesini arzu ediyoruz. Rektörlüğümüz süreci içerisinde çok sayıda farklı üniversite ile bilimsel iş birliği protokolleri imzaladık. Bugün de Kazakistan’ın önemli üniversiteleri arasında yer alan Miras Üniversitesi’yle iş birliği protokolü imzalıyoruz. Öğrenci ve akademisyen değişimi de gerçekleştireceğiz. İki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Miras Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bolat Atımtayeviç Mirzaliyev ise, Bursa Uludağ Üniversitesi ile akademik ve bilimsel iş birliği protokolü imzalamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi. İş birliğinin sonunda bilim dünyası ve akademik câmia için faydalı çalışmalar ortaya çıkacağına inandığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. B.A tımtayeviç Mirzaliyev, “Türkiye’nin eğitim modelini beğeniyoruz ve Kazakistan’da da uygulanması için adımlar atıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi bizlere bu anlamda kapılarını açtı ve ikili çalışmalar yürütmek için fırsat tanıdı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Akademisyenlerimizin ortaklaşa yürütecekleri çalışmalardan faydalı sonuçlar çıkmasını ümit ediyorum” dedi.
Protokol imza töreninde BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dâairesi Başkanı Aziz Elbas da hazır bulundu.

BUÜ’den Kazak üniversiteye akademik destek

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