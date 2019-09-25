BUÜ’lü akademisyenler fuarlardan madalya ile döndü

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenleri, İstanbul’da düzenlenen ISIF 2019 Fuarı ve Moskova’da yapılan Archimedes 2019 Buluş ve Patent Fuarı’ndan 1 altın ve 3 bronz madalyayla döndü.

BUÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asuman Cansev ve Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Cansev’in ekip arkadaşları ile birlikte hazırladıkları ‘Bitki Büyüme ve Gelişmesinde Sitidin Kullanımı’ isimli proje ile altın madalyaya layık görüldü. Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Emir Dirik ile danışmanlığını yaptığı doktora öğrencisi Araş. Gör. Ahmet Karaküçük’ün‘ Anonimleştirme Sistemi ve Dijital Görüntüler İçin Yöntem’ projesi de ISIF’19 Fuarı’nda bronz madalya ile ödüllendirildi. Yine aynı fuarda yarışan Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. İsmail Tekin ‘Araçlar için hız ölçüm sistemi’ başlıklı patenti ile bronz madalyaya ulaştı.

BUÜ’lü akademisyenlere bir ödül de Moskova’dan geldi. Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Karaca, Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gözde Özalp ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanı Araş. Gör. Dr. Şerife Şafak, bu yıl 22.si düzenlenen XXII Moscow International Salon of InventionsandInnovative Technologies “Archimedes” 2019 Buluş Fuarı’nda ‘Nano Liflerle Yapışma Bariyeri’ başlıklı buluşları ile bronz madalya kazanmayı başardı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ödül alan akademisyenleri makamında ağırladı. Ziyarette ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz ve Teknoloji Transfer Ofisi yetkilileri de hazır bulundu. Ödüllü akademisyenleri tek tek tebrik eden Rektör A. Saim Kılavuz, “Aldığınız ödüller sizlerin başarılı çalışmalarının sonucudur. Hepinizi bir kez daha gayretinizden dolayı kutluyorum. Yeni dönemde sizlere ve sizin gibi gayretli çalışmalar gösteren tüm akademisyenlerimizi desteklemekte kararlıyız. Önceliğimiz çıktısı olan bilimsel çalışmalara destek olmaktır. Bu çalışmaların patentlenmesinde emeği geçen başta ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi yöneticilerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

