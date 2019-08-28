BUÜ’ye ilgi her geçen gün artıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi’ni (BUÜ) kazanan öğrencilerin kayıtları sona erdi. 18-18 Eylül arasında internet üzerinden ders seçimlerini yapıp 23 Eylül’de yabancı dil muafiyet sınavına girecek olan öğrenciler yine aynı gün eğitim öğretime başlayacak.

ÖSYM verilerine göre, Bursa Uludağ Üniversitesi’ne bu yıl toplam 12 bin 742 öğrenci yerleşmeye hak kazandı. Öğrencilerin yüzde 60’ı (7643 öğrenci) ilk 5 tercihi içerisine Bursa Uludağ Üniversitesi’ni yazdı.

Son olarak 2016-2017 ve 2017-2018 yılları arasında öğrencilerin yüzde 40’ının ilk 5 tercihinde yer alan üniversite, 2018-2019 yılında yüzde 50 başarı oranını yakalarken, bu yıl ilk 5 içerisinde tercih edilme oranını yüzde 60’a çıkardı.

Türkiye başarı sıralamasında ilk 5 binlik dilim içerisinde yer alan 84 öğrenci de tercihini BUÜ’den yana kullandı. Tüm yerleşen öğrencilerin arasında 144’ü ortaöğretim kurumlarından okul birincisi olarak mezun oldu.

Türkiye sıralamasında 1003. olan öğrenci de eğitim tercihini BUÜ’den yana kullandı. Bursa’da ikamet eden ve sözel alanda Türkiye 1003. sü olan 2014 mezunu kız öğrenci BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’ne yerleşirken, ilk 5 binlik dilimde yer alan öğrenciler tercihlerini Tıp, Hukuk, Eğitim ve İlahiyat fakültelerinden yana kullandı.

BUÜ‘ye yerleşen öğrencilerin 6 bin 697’si erkek, 6 bin 045’i ise kız öğrencilerden oluştu.

İlk 5 tercih oranı artıyor

ÖSYM verilerine göre, yerleşenlerin yaklaşık yüzde 60’lık kısmı ilk beş tercihine Bursa Uludağ Üniversitesi’ni yazdı. Öğrencilerin 2 bin 565’i ilk tercihine BUÜ’yü yazarken, bin 701 kişi ikinci, bin 282 kişi üçüncü, bin 147 kişi dördüncü, 948 kişi beşinci sıradaki tercihine yerleşti. Bursa Uludağ Üniversitesi’ne yerleşenlerin 19’u ise engelli.

En yaşlı öğrenci 60, en genç öğrenci ise 16 yaşında

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin 60 yaşında iki yeni öğrencisi oldu. Ortaöğretimden 1976 ve 1978 yıllarından mezun olan bayan öğrenciler, girdikleri sınavlarda başarılı olarak BUÜ’ye yerleşmeye hak kazandı. Her ikisi de Bursa’da ikamet eden öğrencilerin biri Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nü seçerken, diğeri ise Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı’nı tercih etti.

Öte yandan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni tercih eden en genç kişiler ise 2003 doğumlu 3 öğrenci oldu. Öğrencilerden biri İlahiyat Fakültesi’ne yerleşirken, diğer öğrenciler de tercihlerini meslek yüksekokullarından yana kullandı.



