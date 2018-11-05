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Büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapıyorlardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 12:51 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de  büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kadın yakalandı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kadın yakalandı. Gözaltına alınan bir kadının hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. 4 kadının toplamda 30 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de bir evde büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım'da ihbar yapıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin Sultanbeyli Orman Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.P., H.P., Z.P. ve S.Ç. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. Şüpheli kadınlar hakkında yapılan detaylı incelemede 20 Ekim'de meydana gelen 2 hırsızlık olayınından aranan kişiler olduğu belirlendi.

4 KADININ TOPLAMDA 30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI VAR

Öte yandan şüpheli kadınlara yönelik yapılan detaylı sorgulamada H.P. isimli kadının 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından 32 aranma kaydı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Z.P. isimli kadının da 'Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' suçlarından aranması olduğu ve 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. S.P. isimli kadının ise 'Hırsızlık' ile 'Dolandırıcılık' suçlarından aranması olduğu ve 8 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. S.C. isimli kadının ise 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan arandığı 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

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