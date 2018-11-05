Büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapıyorlardı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) SULTANBEYLİ'de büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan 4 kadın yakalandı. Gözaltına alınan bir kadının hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. 4 kadının toplamda 30 yıl kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ortaya çıktı.

Sultanbeyli'de bir evde büyü bozduklarını söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerle ilgili Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım'da ihbar yapıldı. Polis ekipleri olaya ilişkin şüphelileri yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı otomobilin Sultanbeyli Orman Caddesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda durduğunu belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda S.P., H.P., Z.P. ve S.Ç. isimli kadınlar yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınlardan birinin hamile olduğu, 2 kadının ise küçük çocukları olduğu görüldü. Şüpheli kadınlar hakkında yapılan detaylı incelemede 20 Ekim'de meydana gelen 2 hırsızlık olayınından aranan kişiler olduğu belirlendi.