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Büyü bozma vaadiyle dolandırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 16:53 | Son Güncelleme

Ankara’da, B.K.'ye (42) aşık olduğu kadının ilgi göstermesi için para karşılığında dua okuyup, muska yazdığı iddia edilen Fahrettin Ş., (57) hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Büyü bozma vaadiyle dolandırdı!

B.K., çevresinde dini konularda bilgisi olan, insanların dertlerine derman olan ve okuduğu duaların tesiri ile dertli insanlara şifa bulan kişi olarak anlatılan Fahrettin Ş.'nin yanına giderek, aşık olduğu kadının kendisine ilgi göstermediğini, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığını söyledi. Fahrettin Ş. ise B.K.'ya büyü yapıldığını, büyüyü bozmak için dua okuyup, muska yazması gerektiğini söyledi. Fahrettin Ş., farklı zamanlarda B.K.'dan bunun için toplam 9 bin 500 lira aldı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

B.K., sorunlarına çözüm bulacağını düşündüğü 'dua', 'muska' ve 'büyü bozma' seanslarının işe yaramaması üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Fahrettin Ş. hakkında, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin gün adli para cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara Batı Adliyesi 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL OLDU

İddianamede, Avukat Numan Tayfun Erdem'in hazırladığı suç duyurusu dilekçesine yer verildi. Dilekçede, şüphelinin, para karşılığında dua etme, şifa bulmaya çalışma, muska yapma, Arapça yazılar yazarak isimsiz mezar taşına gömdürme şeklinde büyüyü bozacağını söyleyerek müvekkilin 9 bin 500 lirasını dolandırdığı belirtildi. Şüpheli ile B.K. arasındaki 'WhatsApp' yazışmaları da delil olarak sunuldu. B.K.'nin "Tahminen uyguladığınız şeyler o kadını yüzde 99 getirir demiştiniz, ne zaman bana getirir?" şeklindeki mesajına Fahrettin Ş.'nin "Çok sürmez getireceğim" cevabını verdiği görüldü.

PARA ALDIĞINI KABUL ETTİ

Fahrettin Ş., iddianamede yer alan ifadesinde B.K.'nın psikolojik sıkıntıları sebebi ile yanına geldiğini, kendisinden herhangi bir ücret talebinde bulunmadığını; fakat müştekinin her geldiğinde masa üzerine bir miktar para bıraktığını söyledi. Fahrettin Ş., aldığı paranın miktarını da bilmediğini belirtti. Fahrettin Ş'nin önümüzdeki günlerde tutuksuz yargılanmasına başlanacak.

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