HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Büyü' cinayetinde korkunç detay! Cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

'Büyü' cinayetinde korkunç detay! Cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

04.08.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşı Selahattin İskender’i (57) pompalı tüfekle öldüren Adem Karasaç (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Karasaç’ın üzerinde, 100 kişinin adının yazılı olduğu bir liste bulunurken, bu kişilerin hepsini öldürmek istediğini söylediği öğrenildi.

'Büyü' cinayetinde korkunç detay! Cebinden 100 kişilik ölüm listesi çıktı

Olay, pazartesi günü Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Dalyan Sokak’ta meydana geldi. Adem Karasaç, kendisine büyü yaptığını düşündüğü arkadaşı Selahattin İskender’in evine gitti. Burada İskender ile tartışan Karasaç, yanında getirdiği pompalı tüfekle arkadaşına ateş etti. İskender, kanlar içinde yere yığılırken, Karasaç ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

cd5253691009cd8073cee3c261cffa67

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selahattin İskender, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İskender, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

32d83a291bdd237f4c7cc96b9a83de01

'MUTSUZ OLMAM İÇİN BÜYÜ YAPTI'

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Adem Karasaç, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince suç aleti olan pompalı tüfekle yakalanarak, gözaltına alındı. Karasaç, ilk işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyette üst araması yapılan şüphelinin cebinden, tanıdığı 100 kişinin adının yazılı olduğu liste çıktı. Karasaç, listedekilerin kim olduğunu soran polis ekiplerine, öldürmek istediği kişilerin listesi olduğunu söyledi. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen Adem Karasaç, emniyetteki ilk ifadesinde, “Selahattin’in benimle problemleri vardı. Mutsuz olmam için bana büyü yapmıştı. Ben de bana büyü yaptığı için onu vurdum” dedi.

Kan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdüKan donduran olay! Tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Karasaç, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!Yarı çıplak bırakıp direğe bağladılar!
PARTNERArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyorArka Sokaklar'ın Pınar'ın son hali şaşırtıyor
Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül olduOtoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Asker kıyafetiyle dolaşıyorlardı! Yakalandılar

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızın ifadesi ortaya çıktı!

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Hesabı olanlar dikkat: Limit iki katına çıktı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Eski yengeden lezbiyen ilişki itirafı

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Kritik saat belli oldu

Orman yangınlarında son durum

Orman yangınlarında son durum

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Emine öğretmenden acı haber

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangınlarla ilgili sabotaj iddiası! Bakan Soylu sayı verip duyurdu

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Yangında kritik görev 'Ateş kuşları'nın

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Azra'dan korkunç haber! Tecavüz edip vahşice öldürmüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.