Büyü için kesmişler! Bağcılar'daki korkunç 'kedi' iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu

Üst üste bacakları kesilmiş kedileri görüntüleyip paylaştı. Bağcılar'da yaşayan mahalle sakininin paylaştığı video sosyal medyaya damgasını vurdu. Ortaya atılan 'büyü' iddiası daha önce de yaşanan benzer olayları akıllara getirdi.

"2-3 GECEDİR BU DURUMDA"

Sosyal medyada Bağcılar'da çekilen görüntüler çok kez paylaşıldı. Videoda Kirazlı Mahallesinden çekim yapan genç bacağı kesik kediyi gösteriyor ve "2-3 gecedir farklı farklı kedilerin bacakları kesilmiş durumda" diyor.

BİR TANE DE DEĞİL

Çekim yapan kişi ardından farklı bir kediyi daha göstererek "Bir tane de burada var" diyor ve bu kedinin de bacağı olmadığını belirtiyor.

'BAĞLAMA BÜYÜSÜ' İÇİN ARANIYOR

Videonun sosyal medyada gündem yaratmasıyla beraber ortaya kedilerin bacaklarının büyü yapmak için kesildiği iddiası ortaya atıldı. Ortalığı karıştıran iddia daha önce de peş peşe bacakları, kuyrukları kesik bulunan kedileri akıllara getirdi. Kedilerinin patilerinin büyü yapmak veya yapılmış büyüyü bozmak için "bağlama büyüsü" niyetiyle kesildiği ifade ediliyor.