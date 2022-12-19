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  4. Büyü için kesmişler! Bağcılar'daki korkunç 'kedi' iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu

Büyü için kesmişler! Bağcılar'daki korkunç 'kedi' iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu

19.12.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bacakları kesildiği için adım atmakta dahi güçlük çeken kedileri görüntüleyip paylaştı, o video sosyal medyanın gündemine oturdu. İstanbul'un Bağcılar semtinde bir gencin çektiği videoda yakın noktadaki farklı birkaç kedinin bacaklarının kesik olduğu görüldü. Yurdun farklı bölgelerinde daha önce de benzer olaylar yaşanırken ortaya atılan 'büyü için kesildi' iddiası dehşete düşürdü.

Büyü için kesmişler! Bağcılar'daki korkunç 'kedi' iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu

Üst üste bacakları kesilmiş kedileri görüntüleyip paylaştı. Bağcılar'da yaşayan mahalle sakininin paylaştığı video sosyal medyaya damgasını vurdu. Ortaya atılan 'büyü' iddiası daha önce de yaşanan benzer olayları akıllara getirdi.

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"2-3 GECEDİR BU DURUMDA"

Sosyal medyada Bağcılar'da çekilen görüntüler çok kez paylaşıldı. Videoda Kirazlı Mahallesinden çekim yapan genç bacağı kesik kediyi gösteriyor ve "2-3 gecedir farklı farklı kedilerin bacakları kesilmiş durumda" diyor.

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BİR TANE DE DEĞİL

Çekim yapan kişi ardından farklı bir kediyi daha göstererek "Bir tane de burada var" diyor ve bu kedinin de bacağı olmadığını belirtiyor.

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'BAĞLAMA BÜYÜSÜ' İÇİN ARANIYOR

Videonun sosyal medyada gündem yaratmasıyla beraber ortaya kedilerin bacaklarının büyü yapmak için kesildiği iddiası ortaya atıldı. Ortalığı karıştıran iddia daha önce de peş peşe bacakları, kuyrukları kesik bulunan kedileri akıllara getirdi. Kedilerinin patilerinin büyü yapmak veya yapılmış büyüyü bozmak için "bağlama büyüsü" niyetiyle kesildiği ifade ediliyor.

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Bağcılar kedi büyü

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