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  4. Büyü için onları katlettiler!

Büyü için onları katlettiler!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Güney Afrika’da 16 aslanı katleden avcılar, bunlardan sekizinin pençelerini ve yüzlerini kesti. Kaçak avcıların aslanları zehirli tavuk yedirerek öldürdüğü, pençelerini ve yüzlerini de büyücülere satmak için kestiği belirtildi.

Büyü için onları katlettiler!

Güney Afrika’nın Pretoria kentinin batısındaki Rustenburg bölgesinde bulunan özel bir hayvanat bahçesinde yaşanan olayda, altısı dişi toplam sekiz aslan, pençeleri ve yüzleri kesik halde bulundu. Kaçak avcıların hedefindeki aslanlardan ikisinin hamile olduğu, ayrıca yeni doğum yapan bir dişi aslanın üç yavrusundan ikisinin de öldürüldüğü bildirildi. Avcılar toplamda 16 aslanı katletti.

SESLERİNİ DUYAMAYINCA KONTROLE ÇIKTI

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Sadece bir yavrunun kurtulduğu olay, otel sahibinin cuma sabahı aslanların sesini duymayınca bulundukları alanı kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Güney Afrika polisi tarafından paylaşılan görüntülerde aslanların pençeleri ve yüzleri kesik halde yerde yattığı görüldü.

BÜYÜCÜLERE SATMAK İÇİN PENÇE ve DİŞLERİNİ ALMIŞLAR

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Aslanların dişleri ve pençelerinin geleneksel bir ilacı yapmaları amacıyla büyücülere satılmak için alındığı belirtilirken, yerel medyaya bilgi veren polis sözcüsü olayla ilgili kaçak avcılık soruşturması başlatıldığını söyledi.
Hayvanat bahçesinin hayvanların güvenliği açısından ziyarete kapatıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Aslan büyü hayvanat bahçesi

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