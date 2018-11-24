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Büyücünün WhatsApp mesajları şok etti! Aşk büyüsü 2 bin lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 08:07 | Son Güncelleme

Güven timleri tarafından Bursa'da yakalanan "Kesira" lakaplı büyücünün WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Büyücünün müşterilerinden bir büyü için ortalama 2 bin lira istediği öğrenildi.

Büyücünün WhatsApp mesajları şok etti! Aşk büyüsü 2 bin lira

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 ilde 47 ayrı dosyadan hakkında arama kararı bulunan ve kesinleşmişi 11 yıl 5 ay hapis cezası olan Kesira lakaplı Sonay İncekara’yı yakaladı. Üzerinden 150 bin lira para ile F serisi dolar çıkan İncekara’nın telefonunda yapılan incelemede, mesaj içerikleri ortaya çıktı. Müşterileri ile WhatsApp üzerinden haberleşen İncekara’ya yazılan mesajlar ise polisi hayrete düşürdü.

Mesaj içeriklerinde kadın oldukları görülen müşterilerin İncekara’dan kendileri için aşk, bağlanma ve geri getirme büyüsü istedikleri görüldü. Mesajlarda İncekara’nın kendisine, ‘Ben aşk büyüsü yaptırmak istiyorum. Beni sevmesini, aşık olmasını, gözünün benden başkasını görmemesini istiyorum. Kesin sonuç veriyor musunuz? Garantisi var mı, ücreti ne kadar’ şeklinde attıkları mesajlara ‘Ücreti 2 bin lira, yüzde 100 garanti, kesin sonuç alırsınız’ dediği görüldü.

Fiyatı yüksek bulan müşterilerine indirim de yaptığı öğrenilen İncekara’nın ‘Kiminin parası kiminin duası’ şeklindeki mesajı da dikkati çekti.

Yine kadınların kendilerini terk eden erkek arkadaşlarını geri getirmek için ya da kendilerine bağlamak için de büyü yaptırmak istedikleri görüldü. Çok sayıda vatandaşı garanti vererek dolandıran İncekara’nın savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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İHA

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