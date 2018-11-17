MAGAZİN

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.11.2018 11:12 | Son Güncelleme

Emina Jahovic’le evliliği geçen haziranda tek celsede biten Mustafa Sandal, yaptığı son Instagram paylaşımıyla akılları karıştırdı.

Adı geçen ay ilk olarak Ceren Hindistan’la, ardından Irmak Ünal’la anılan Sandal, çocuklarıyla gittiği Londra’da oyuncu Serel Yereli ile buluştu.

Mustafa Sandal'dan kafa karıştıran paylaşım

Ünlü şarkıcı, Yereli ile bir fotoğrafını aynı gün “Londra’dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok” notuyla sayfasına yükledi.
Serel Yereli buluşmayla ilgili şunları söyledi: “Mustafa Londra’ya gelmeden önce mail atmıştı. Müzik hakkında, hayat hakkında buluşup konuşalım, ne yapıyorsun Londra’da diye. E adam rica etmiş, Türkiye’de bir kariyeri var. Ben de kıramadım olur dedim, buluştuk.
Çocuklar da çok tatlıydı, güzel bir yemek oldu. Büyüğüm kendisi, ne deseydim, olmaz diyemedim. Ben burada çok ciddi kariyer kurmaya çalışıyorum.
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Anahtar Kelimeler:
Emina Jahovic mustafa sandal

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