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  4. Büyük ablasından Donald Trump'a 'prensipleri olmayan bir yalancı' ifadesi

Büyük ablasından Donald Trump'a 'prensipleri olmayan bir yalancı' ifadesi

23.08.2020 22:51 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski bir federal yargıç olan en büyük ablasının, kardeşi için "prensipleri olmayan bir yalancı" ifadesini kullandığı bir kayıt ortaya çıktı.

Büyük ablasından Donald Trump'a 'prensipleri olmayan bir yalancı' ifadesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski bir federal yargıç olan en büyük ablasının, kardeşi için "prensipleri olmayan bir yalancı" ifadesini kullandığı bir kayıt ortaya çıktı.

Maryanne Trump Barry'nın bu sözleri yeğeni Mary Trump tarafından gizlice kaydedildi.

Yeğen Trump'ın amcası Donald Trump ile ilgili dikkat çekici iddiaların olduğu kitabı, büyük tartışmalar arasında çıkarmıştı.

Kamuoyuna yansıyan kayıtta, abla Trump'ın kardeşi için "Bu tweetler ve yalanlar, Tanrım. Bu sahtekarlık ve acımasızlık" ifadelerini kullanıyor.

Maryanne Trump söz konusu kayıtta, kardeşinin üniversite sınavlarında kendisi yerine bir başka arkadaşını sınava soktuğunu da iddia ediyor.

Gizli ses kaydında, Maryanne Trump, başkan kardeşinin göçmen politikasını da eleştiriyor ve "Tek yapmak istediği kendi tabanına sevimli görünmek" diyor.

Trump ve oğlu Barron

'Her gün başka bir şey, kimin umurunda'

Mary Trump, halasını kayıt altına alma sebebinin, kitabında yer verdiği iddialarla ilgili olarak kendisini yasal güvence altına almak olduğunu savundu.

Başkan Trump, kayıtla ilgili Beyaz Saray üzerinden bir açıklama yayımladı ve "Her gün başka bir şey, kimin umurunda" dedi.

Kayıt ilk olarak Washington Post gazetesi tarafından haberleştirildi.

Yeğen Trump'ın yazdığı kitap, Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man (Çok Fazla ve Hep Yetersiz: Ailem Dünyanın En Tehlikeli Adamını Nasıl Yarattı) adını taşıyor.

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