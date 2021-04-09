Büyük acılar çekiyordu! Doğuştan vajinası olmayan kadın şimdi annelik hayali kuruyor

Balıkesir’de yaşayan S.İ., ortaokul döneminde şiddetli ağrılar nedeniyle sağlık kuruluşlarına müracaat etti. Ancak sonuç alamayan S.İ.’nin şikayetleri 2 yıl önce evlendikten sonra daha da arttı. Yaşadığı sağlık sorununun çözümünü internette araştırmaya başlayan S.İ., Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu’nun ismiyle karşılaştı. Eşiyle birlikte Isparta’ya gelen S.İ., başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası S.İ.’nin gebelik yaşama ümidi de doğdu.

DAHA KOLAY BİR YÖNTEM GELİŞTİRDİLER

Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu ve Prof. Dr Sedat Soypek, kalın bağırsaktan vajen yapma operasyonunu yeni bir teknikle geliştirdi. Prof. Erdemoğlu ve Prof. Soypek’in geliştirdiği yeni tekniğe göre kapalı yöntem ile karın bölgesinin içine girilmeden kolay bir şekilde vajen oluşturuluyor. Yeni yöntem Balıkesir’den gelen 24 yaşındaki S.İ.’ye uygulandı ve başarılı sonuç alındı.

'ÇOK YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR ELDE EDİYORUZ'

Ameliyat hakkında bilgi veren Prof. Dr. Evrim Erdemoğlu, hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi. Doğuştan vajinanın gelişmediği veya nadir geliştiği hastalıkların çok nadir görüldüğüne değinen Prof. Dr. Erdemoğlu, “Biz 3-4 yıl önce kapalı ameliyatla bağırsaktan yaptığımız bir tekniği yayınladıktan sonra merkezimizde birçok hasta ameliyat ettik. Bu süreçte hastalara daha yeni, daha başarılı ve daha kolay bir ameliyat geliştirme şansımız oldu. Yeni ameliyatta özellikle kapalı teknikle yapıyoruz. Karnın içine hiç girmeden hazneyi vajina oluşturacak şekilde başarıyla yapıyoruz. Bunu yayın aşamasına da getirmek üzereyiz. Merkezimize daha önceden ameliyat geçirmiş hastalar başvuruyordu. Fakat şu an ilk ameliyat başvuruları oluyor ve bunlar çok başarılı gerçekleştiriliyor. İster daha önce ameliyat olsun ister olmasın yeni teknikle hastalarda çok yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Hastanın psikolojisinin düzeltilmesi ve ileride hastaya gebelik ümidinin verilmesi de çok önemli. Ayrıca bu teknik ileride rahim nakli olacak hastalarda daha başarılı sonuçlar verebilecek bir teknik” diye konuştu.