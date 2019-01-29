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Büyük Atatürk Parkı’nda mini golf keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 22:42 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mimaroba Büyük Atatürk Parkı zengin yeşil dokusu ve bol oksijeniyle vatandaşların yaşam alanı haline geldi.Türkiye’nin en büyük mahalle parklarından biri olarak tasarlanan Büyük Atatürk Parkı içerisinde yer alan gölet, koşu ve bisiklet parkurları, restoran ve kafeler, spor sahaları, amfiler ve çocuk oyun alanları vatandaşlara doğal bir alanda vakit geçirme imkanı sunuyor.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen Mimaroba Büyük Atatürk Parkı zengin yeşil dokusu ve bol oksijeniyle vatandaşların yaşam alanı haline geldi.
Türkiye’nin en büyük mahalle parklarından biri olarak tasarlanan Büyük Atatürk Parkı içerisinde yer alan gölet, koşu ve bisiklet parkurları, restoran ve kafeler, spor sahaları, amfiler ve çocuk oyun alanları vatandaşlara doğal bir alanda vakit geçirme imkanı sunuyor. Çocukları spora yönlendirmek için çeşitli projeler de hayata geçiren Büyükçekmece Belediyesi bu kez minik sporseverler için Büyük Atatürk Parkı’na mini golf sahası hazırladı.

“Yeni spor aktivitelerini hobi edinecek bir nesil yetiştiriyoruz”
Popüler spor aktivitelerinden biri olan golfu vatandaşlarla buluşturan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın ücretsiz faydalanabildiği mini golf sahamız tüm halkımıza açıktır. Çocuklarıyla birlikte gelen anne ve babalar da keyif alarak golf oynuyor. Yeni spor aktivitelerini hobi edinecek bir nesil yetiştiriyoruz. Sömestr tatilini eğlenceli ve sosyal aktivitelerle geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı Büyük Atatürk Parkı’na bekliyorum” dedi.

Sömestr tatillerinde golf oynamayı tercih eden çocuklar bol oksijenin yer aldığı yeşil alanda golf oynayarak keyifli vakit geçiriyor.

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