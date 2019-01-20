Büyük ayakkabılar, ayak sağlığını tehdit ediyor!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Ortopedi Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak, ayakkabı alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

AYAKKABI ALIŞVERİŞİNİZİ AKŞAM SAATLERİNDE YAPIN

Ayakkabı alışverişini özellikle ayaklarımızın şiştiği, akşam saatlerinde yapmalıyız. Tercihen deri malzemeden ve hafif modellerini seçmeliyiz. İç tabanı şoku emici olmalı ve ayak anatomisini desteklemelidir. Üst ve yanlardan sıkmamalı. Ayak büyük parmağı ile ön taraf arasında 1 cm kadar boşluk olmalıdır. Ayakkabı arkasından çekecek girebilmelidir. Topuksuz ya da yüksek topuklu ayakkabılar ayak ağrısı yapacağı için seçilmemelidir. Topuk; yetişkinler için 2,5-3 cm ve geniş tabanlı modelde olmalıdır. Bebeklerde 0,5 cm; çocuklarda ise 1,5-2 cm yükseklikte topuğu olan modeller tercih edilmelidir.

ÇOCUĞUNUZA 'SENEYE DE GİYER' DİYE BÜYÜK AYAKKABI ALMAYIN!

Bot ve çizme seçerken hangi kalınlıkta çorap giyilecek ise onunla denenmelidir. Böylece sıkma ya da bol gelmeye bağlı vuruk, yara ve nasır oluşumunun önüne geçebilir.

Çocukların ayakları hızla büyüdüğü için 6 ay aralıklarla ayakkabı, bot büyüklüğü kontrol edilmelidir. ‘Seneye giyer’ diye büyük ayakkabı almak sakıncalıdır. Bunun sonucunda ayak anatomisi bozulur, yürümesi zorlaşır, sıkma ve bol gelme durumlarında ayak bileği burkulma ve yaralanmaları daha sık olur.



