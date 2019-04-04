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Büyük Bariyer Resifi küresel ısınma tehdidi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

İki yıl üst üste görülen sıcaklık dalgalarının yol açtığı mercan beyazlaması, yeni mercan oluşumunu yüzde 89 azalttı

Avustralya'nın doğusundaki Büyük Bariyer Resifi'ndeki yenilenme kabiliyetinin küresel ısınma nedeniyle belirgin şekilde azaldığı bildirildi.

Avustralya'nın James Cook Üniversitesinden bilim adamları, sonuçları "Nature" dergisinde yayımlanan araştırmada, 2016 ve 2017 yıllarındaki sıcak hava dalgalarının mercan resiflerinde yarattığı beyazlamanın ardından Büyük Bariyer Resifi'nde yeni mercan oluşumunun yüzde 89 azaldığını belirledi.

Yetişkin mercanları yok eden sıcaklık dalgalarının, mercan larvalarının içinde gelişeceği 3 boyutlu mimariyi tahrip ettiğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun yeni mercan oluşumunu sekteye uğrattığını vurguladı.

Mercan larvalarının korunaklı bir ortamda gelişmesinin resiflerin yenilenmesi için hayati olduğuna işaret eden araştırmanın ortak yazarlarından Profesör Andrew Baird, "Yenilenme oranlarındaki en büyük düşüş yüzde 93 ile resiflerin yayılması ve zemin kazanmasını sağlayan Acropora türü mercanlarda görülüyor. Bunlar olgunlaşmış mercanlar olarak çok sayıda türün içinde geliştiği üç boyutlu resif mimarisini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Baird, "Çalışmamız küresel ısınmanın resif direncini nasıl olumsuz etkilediğini ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya Büyük Bariyer Resifi James Cook Üniversitesi küresel ısınma

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