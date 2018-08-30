'Büyük beden' mankenden seksi paylaşım!

2 / 25 27 yaşındaki güzel model, dün paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

Turuncu bikinisiyle ağaç önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan İngiliz güzel, yaptığı paylaşıma "İnsanlar size gülüyor olsa bile hayallerinizi kovalamaya devam edin. Hatalarınız ve başarısızlıklarınızdan ders çıkarın. Küçük zaferlerinizin tadını çıkarın" notunu düştü.