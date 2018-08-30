MAGAZİN

'Büyük beden' mankenden seksi paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.08.2018 11:59 | Son Güncelleme

Büyük beden model Iskra Lawrence, paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.

Iskra Lawrence, hayranlarına kendileriyle barışık olmaları konusunda ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Iskra Lawrence

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Büyük beden model Iskra Lawrence, paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.
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27 yaşındaki güzel model, dün paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.

27 yaşındaki güzel model, dün paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Turuncu bikinisiyle ağaç önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan İngiliz güzel, yaptığı paylaşıma "İnsanlar size gülüyor olsa bile hayallerinizi kovalamaya devam edin. Hatalarınız ve başarısızlıklarınızdan ders çıkarın. Küçük zaferlerinizin tadını çıkarın" notunu düştü.
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Iskra Lawrence, hayranlarına kendileriyle barışık olmaları konusunda ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
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