'Büyük beden' mankenden seksi paylaşım!

Iskra Lawrence, hayranlarına kendileriyle barışık olmaları konusunda ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
Iskra Lawrence
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Büyük beden model Iskra Lawrence, paylaşımlarıyla sosyal medyada olay oldu.
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27 yaşındaki güzel model, dün paylaştığı fotoğrafla yine sosyal medyanın gündemine oturdu.
Turuncu bikinisiyle ağaç önünde çektirdiği fotoğrafı paylaşan İngiliz güzel, yaptığı paylaşıma "İnsanlar size gülüyor olsa bile hayallerinizi kovalamaya devam edin. Hatalarınız ve başarısızlıklarınızdan ders çıkarın. Küçük zaferlerinizin tadını çıkarın" notunu düştü.
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Iskra Lawrence, hayranlarına kendileriyle barışık olmaları konusunda ilham kaynağı olmaya devam ediyor.
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