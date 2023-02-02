Büyük beden model Ashley Graham göğüs dekoltesini sergiledi! 'Sütyen takmak zorunda olmadığımda...'

Cinsel hayat itirafıyla şaşırtan büyük beden model Ashley Graham, göğüs dekolteli stiliyle bakana yeniden baktırdı.

Sütyen takmadığı zamanlarda mutlu olduğunu belirten ünlü model, elleriyle göğüslerini avuçlayıp poz verdi.

Graham, aksesuar olarak ise beyaz bir kutu çanta tercih etti.

Aksesuar olarak sadece yüzük takan yıldız, cesur stilinin her detayını paylaştı.

Ashley Graham, bekar olduğu dönem New York'ta pek çok erkekle yattığını, bu durumun psikolojisini bozduğunu itiraf etmişti.

Şimdiki eşi Justin Ervin ile evlenene dek birlikte olmayan Graham'ın Isaac, Roman ve Malachi adını verdiği 3 çocuğu bulunuyor.

Graham, zaman zaman bebeklerini emzirdiği kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.



