MAGAZİN

Büyük beden model ateşli pozlarıyla tarihe geçti

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

29 yaşındaki Veronica Pome, Sports Illustrated Swimsuit dergisi için Ashley Graham'dan sonra poz veren ikinci büyük beden model oldu.

Pome bunu, 'kusurlarım beni en çok güçlendiren şey!' sözleriyle kutladı. Dergi genç modeli, 'sakıncalı bebek' olarak tanıttı.

Veronica Pome

Yıllık olarak yayınlanan dergi Sports Illustrated'e poz veren büyük beden Veronica Pome, dergiye poz veren ilk Polinezyalı model olmanın gururunu yaşıyor. Dergiye poz vermek için binlerce kişi arasından seçilen Veronica, dergide 'sakıncalı bir bebek' olarak tanıtıldı.
Instagram hesabında dergiye verdiği pozları paylaşan büyük beden model, görselleri 'Derinlerde ne yapabileceğini çok iyi biliyorsun' notuyla paylaştı.
Dergiye röportaj veren genç kadın, 'Bazen olması gereken en güçlü şey hafife alınmaktadır' sözüyle dikkat çekerken konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Bazen başarılı olmanız için bir şeyleri feda etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu sizi zayıf değil güçlü kılacaktır. Kusurlarım beni model olarak en çok güçlendiren şey oldu.
İçsel güzellik niteliklerini vurgulamak benim için çok önemli, çünkü çok uzun zamandır toplumun güzellik beklentileri farklı yöndeydi. Genç kızlar bize, bakarak kendilerini daha güvende ve güçlenmiş hissediyorlar. Ve bu sadece bir başlangıç bizi daha sık göreceksiniz. Hayattaki en büyük zevk, insanların yapamazsın dediği şeyleri yapmaktır.''
Anahtar Kelimeler:
Sports Illustrated Swimsuit Veronica Pome

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