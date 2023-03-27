Büyük beden model göğüslerini kapatmak için bulduğu sütyen tüyosunu paylaştı! "Hayatınızı değiştirecek"

Büyük beden model ve içerik yaratıcısı olan Naomi, TikTok'ta stil tüyoları paylaşıyor. Naomi, yakın tarihte yayınladığı bir videoda imkansız gibi görünen açık yakalı kıyafetler giymek isteyen daha büyük göğüslü kadınlar için harika bir numara gösterdi.

Videoda "Giyemeyeceğini düşündüğün bu kıyafetler için hayatını değiştirecek bir sutyen numaram var." dedi. Yayınladığı videoda bağlamalı bir üst tercih eden Naomi, iri göğüslü kadınların zahmetsiz bir şekilde dekolte giyebileceğini açıkladı.

BALENSİZ SÜTYENLER İŞİNİZE YARAYACAK

"Kendine basit, balensiz, esnek bir spor sutyeni al ve asla giyemeyeceğini düşündüğün o üstünü giy," diye talimat verdi. Influencer daha sonra ipleri sutyenin içinden nasıl geçirdiğini gösterdi.

SON HALİNİ GÖSTERDİ

"İpleri alın ve sütyeninizin içerisinden çaprazlama olacak şekilde geçirin" diye açıkladı. Naomi kıyafetinin iplerini balensiz sütyeninden geçirdikten sonra ipleri sıkarak ortaki sütyen görüntüsünü kapattı.

Naomi, kollarını kaldırarak takipçilerini son görünüşünü gösterdi. "Geriye kalan tek şey süslü bir selam vermek," diye ekledi.

