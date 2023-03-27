KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Büyük beden model göğüslerini kapatmak için bulduğu sütyen tüyosunu paylaştı! "Hayatınızı değiştirecek"

Büyük beden model göğüslerini kapatmak için bulduğu sütyen tüyosunu paylaştı! "Hayatınızı değiştirecek"

27.03.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük beden modeller kıyafetlerinde uyguladıkları ufak teknikleri paylaşarak istedikleri kıyafetleri kolayca giyebildiklerini gösteriyorlar. TikTok'ta büyük bedenini cesurca paylaşan bir model büyük göğüslü kadınların en büyük derdi olan dekolteli üstleri kullanırken uygulanması gereken sütyen tüyosunu açıkladı.

Büyük beden model göğüslerini kapatmak için bulduğu sütyen tüyosunu paylaştı! "Hayatınızı değiştirecek"

Büyük beden model ve içerik yaratıcısı olan Naomi, TikTok'ta stil tüyoları paylaşıyor. Naomi, yakın tarihte yayınladığı bir videoda imkansız gibi görünen açık yakalı kıyafetler giymek isteyen daha büyük göğüslü kadınlar için harika bir numara gösterdi.

Ekran görüntüsü 2023-03-27 143110

Videoda "Giyemeyeceğini düşündüğün bu kıyafetler için hayatını değiştirecek bir sutyen numaram var." dedi. Yayınladığı videoda bağlamalı bir üst tercih eden Naomi, iri göğüslü kadınların zahmetsiz bir şekilde dekolte giyebileceğini açıkladı.

BALENSİZ SÜTYENLER İŞİNİZE YARAYACAK

Ekran görüntüsü 2023-03-27 143053

Ekran görüntüsü 2023-03-27 143001

"Kendine basit, balensiz, esnek bir spor sutyeni al ve asla giyemeyeceğini düşündüğün o üstünü giy," diye talimat verdi. Influencer daha sonra ipleri sutyenin içinden nasıl geçirdiğini gösterdi.

Ekran görüntüsü 2023-03-27 143027

SON HALİNİ GÖSTERDİ

Ekran görüntüsü 2023-03-27 143038

"İpleri alın ve sütyeninizin içerisinden çaprazlama olacak şekilde geçirin" diye açıkladı. Naomi kıyafetinin iplerini balensiz sütyeninden geçirdikten sonra ipleri sıkarak ortaki sütyen görüntüsünü kapattı.

Ekran görüntüsü 2023-03-27 142933

Naomi, kollarını kaldırarak takipçilerini son görünüşünü gösterdi. "Geriye kalan tek şey süslü bir selam vermek," diye ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yöntem en az 10 yaş gençleştiriyor! Botokstan etkili...Bu yöntem en az 10 yaş gençleştiriyor! Botokstan etkili...
Faydalarını duyanlar markete koşuyor! Faydalarını duyanlar markete koşuyor!
Gençlik sırrıyla yaşına meydan okuyor! Yapılması gereken...Gençlik sırrıyla yaşına meydan okuyor! Yapılması gereken...
Anahtar Kelimeler:
tiktok Model sütyen büyük beden büyük beden model büyük göğüs dekolte göğüs stil tüyo eo

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi

Bilimsel olarak dünyanın en güzel kadını seçildi

Midesine kadar sarkan büyük göğüslerinin çözümü için...

Midesine kadar sarkan büyük göğüslerinin çözümü için...

Su lekelerini anında yok ediyor! Viral olan temizlik hilesi

Su lekelerini anında yok ediyor! Viral olan temizlik hilesi

İlginizi Çekebilir

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.