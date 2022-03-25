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Büyük beden model, iç çamaşırıyla fazla kilolarını eleştirenlere meydan okudu

25.03.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Avustralyalı OnlyFans modeli Audrey Aura, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kilolarını eleştirenlere sert tepki gösterdi. OnlyFans’tan seksi pozlarını ve videolarını yayınlayan Aura, büyük beden modellerin daha seksi olduğunu göstermek için iç çamaşırıyla poz verdi.

Büyük beden model, iç çamaşırıyla fazla kilolarını eleştirenlere meydan okudu

Beden pozitifliği savunucusu olan OnlyFans modeli Aura, ayda 21 bin sterlinlik (yaklaşık 409 bin TL) geliriyle sosyal medyanın dikkatini çekmeyi başardı. Avustralya’da yaşayan model, hayranlarının fotoğrafların ve videolarına erişmek için aylık ödeme yaptığı bir sosyal medya uygulamasında içerik üretiyor. Paylaşımlarının yanı sıra ise OnlyFans üzerinden para kazanmak isteyen modellere kariyer koçluğu yapıyor. Son olarak fazla kiloları nedeniyle kendisine olumsuz yorum yapanlara Aura, Instgram’dan yaptığı iç çamaşırlı pozlarıyla meydan okudu.

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“DAHA KİLOLU, DAHA SEKSİ”

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Beden pozitifliğinin vücudunu daha iyi tanımasına ve sevmesine yardımcı olduğunu dile getiren Aura, kadınların kusursuz güzellik kalıpları arasında sıkışmaması gerektiğini savundu. Sosyal medyanın kendisini sevmesi ve özgüvenini arttırması için yeni bir yol açtığından söz eden Aura, “Bana vücudumu kucaklama ve kendime daha fazla güvenme fırsatı verdi. Büyük beden kadınlara aslında çok fazla ilgi duyulduğunu görmek beni mutlu etti. Daha kilolu, daha seksi” dedi.

Aura’nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. Büyük beden modelin paylaşımına beden pozitifliğini savunduğu için övgü dolu yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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