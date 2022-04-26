Büyük beden model Isabell Nall, kendisini övdüğü paylaşımıyla dikkatleri çekti! “Kendimle sevgili olmak istiyorum”

Sosyal medyanın ve toplumsal normların etkisiyle güzelliğin belirli kalıplarda sunulmasını reddeden Nall, beden pozifliği paylaşımları sayesinde 228 bin sosyal medya takipçisine sahip oldu. Kadınların sadece bedensel ve fiziksel özellikleri nedeniyle yargılanmaması gerektiğini savunan Nall, beden ölçülerinin sadece bir sayı ve kendini sevmenin her zaman en değerli durum olduğunu söylüyor. Son olarak banyoda küvete oturmuş halde bir pozunu paylaşan Nall, büyük beden kadınların kendilerini bol kıyafetlere hapsetmemesi gerektiğini söyledi.

“ÖNCE KENDİLERİYLE SEVGİLİ OLUR”

22 yaşındaki Worcester’da yaşayan sosyal medya fenomeni yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Küvetin yanına arkası dönük bir şekilde oturan Nall gönderisine, “Muhteşem kızlar önce kendileriyle sevgili olur. Kendimle sevgili olmak istiyorum. Çünkü muhteşemim” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcılarının binlerce beğeni ve yorum yaptığı görselin sonrasında Nall, bikinili ve iç çamaşırlı fotoğraflarının devam edeceğini söyledi. Büyük beden kadınların mükemmel olduğunu savunan Nall, insanların kendilerini sevmeleri gerektiğini söyledi.



