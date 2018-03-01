Büyük beden model çekim arasında şov yaptı

En ünlü büyük beden modellerden olan Ashley Graham yine olay yarattı. Çekim arasında kırmızı tangasıyla dans eden Ashley sosyal medyayı salladı
Ashley Graham çekimlerde neler yaptı neler!
1 / 9
Büyük beden model denilince herkesin aklına Ashley Graham gelir! Onun özgüveni ve azmi az modelde bulunur.
2 / 9
Geçtiğimiz gün Sports Illustrated, Instagram hesabından bir video yayınladı.
3 / 9
Ashley Graham'ın twerk yaptığı videoya beğeni yağdı. Kırmızı tanga bikinisiyle çekim arasında dans eden model kimseyi umursamadı.
4 / 9
30 yaşındaki modelin bu dansına beğeni ve yorum yağdı.
5 / 9
Sports Illustrated editörü Darcie Baum, bu dans şovdan sonra "sette çok eğleniyoruz" yorumunu yaptı.
6 / 9
Ashley Graham tüm gün yılmadan birbirinden cesur bikiniler giyerek dergi için poz verdi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum