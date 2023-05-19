Büyük bedeni yüzünden bikini giymesini eleştirenlere cevap verdi! "Karaya vurmuş balina..."

Büyük beden model Olivia, büyük göğüsleri nedeniyle bikini giydiğinde insanların uygunsuz göründüğünü söylediğini paylaştı. Yayınladığı videoda havuzun içerisinde bikinisiyle poz veren Olivia, 'Daha fazla örtünmelisin, göğsün uygunsuz' gibi yorumlar aldığını belirten yazılar yazdı.

İnsanların kendisine 'Karaya vurmuş bir balinaya benziyorsun', "Şişmansın, neden tüm bunları bikiniyle gösteriyorsun?" dediğini belirten Olivia, tüm kötü yorumlara rağmen giyeceği kıyafetler için gelen kötü yorumları umursamadığını dans ederek gösterdi.

Videoyu izleyip Olivia'yı destekleyen kişiler "Umarım o nefret edenleri dinlemiyorsundur.", "Bence sen güzel bir insansın.", "Tanrı seni daha çok yarattı çünkü kişiliğin küçük bir bedene sığmazdı." yorumlarını yaptı.



