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Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir

DÜNYA HABERLERİ  | 25.07.2019 16:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler, Libya açıklarında alabora olan büyük bir gemidekilerin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.

Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir

Gemidekilerin mülteci olma olasılığından şüpheleniliyor. Gemidekilerin kim olduğuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler mülteci gemi battı

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