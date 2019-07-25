Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir

Gemidekilerin m\u00fclteci olma olas\u0131l\u0131\u011f\u0131ndan \u015f\u00fcpheleniliyor. Gemidekilerin kim oldu\u011funa ili\u015fkin hen\u00fcz bir a\u00e7\u0131klama yap\u0131lmad\u0131.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...Bu kadar\u0131na da pes! S\u00fctyenli y\u00f6ntem...Protestolar\u0131n Ard\u0131ndan Porto Riko Valisi \u0130stifa Karar\u0131 Ald\u0131SAMP-T - Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131: Fransa'n\u0131n teklifi kabul edildi, f\u00fcze bataryas\u0131 T\u00fcrkiye'de konu\u015fland\u0131r\u0131lacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum