Büyük bir gürültüyle çöktü! Konya'da korkunç görüntü... Obruk oluşma anı kamerada

Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide aniden meydana gelen obruk panik yarattı. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişi dahil çevredekilerin korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

KONYA'DA OBRUK TEDİRGİNLİĞİ

Obruklar, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşuyor.

Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır