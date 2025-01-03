HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Büyük bir gürültüyle çöktü! Konya'da korkunç görüntü... Obruk oluşma anı kamerada

Büyük bir gürültüyle çöktü! Konya'da korkunç görüntü... Obruk oluşma anı kamerada

03.01.2025 15:27
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
03.01.2025 15:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da yaşayanların en büyük dertlerinden biri 'Obruk.' Bölgenin birçok yerinde bulunan obruklar orada yaşayan vatandaşlarda tedirginlik yaratırken, bir obruğun oluşma anı kameralara yansıdı. Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide aniden meydana gelen obruk panik yarattı. Büyük bir gürültünün ardından toprak çökerken, o anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Konya'nın Altınekin ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın bir arazide aniden meydana gelen obruk panik yarattı. Obruğun oluşumu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

1

BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ

Görüntülerde; obruk oluştuğu, obruk oluşumu sonrasında gürültü ile çökmenin devam ettiği, toz bulutunun yükseldiği, o anları kaydeden kişi dahil çevredekilerin korkarak olay yerinden kaçtığı görülüyor.

98

KONYA'DA OBRUK TEDİRGİNLİĞİ

Obruklar, yer altında zamanla çözünen kireç taşlarının boşluk oluşturması ve zeminin çökmesiyle oluşuyor.

9595

Konya Ovası'nda iklim değişikliği, kuraklık ve kontrolsüz yer altı su kullanımıyla her geçen gün sayıları fazlalaşan obruklar, tedirginliği artırıyor.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Konya obruk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu şirket arasında dev anlaşma!

ASELSAN ve Aziz Yıldırım'ın sahip olduğu şirket arasında dev anlaşma!

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

Destici'den olay yaratacak çıkış: Duyunca kanım dondu!

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

MYNET ÖZEL| Özgür Erdursun 'Refah payı en fazla bu kadar olur' diyerek rakam verdi

Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"

Bahçeli'yle görüşen Türk: "Görünce şok oldum"

Ferdi Tayfur hayranı isim infial yaratmıştı

Ferdi Tayfur hayranı isim infial yaratmıştı

3 gün işkence edilip, böcek yedirilmiş!

3 gün işkence edilip, böcek yedirilmiş!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.