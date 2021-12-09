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Büyük bir gürültüyle yıkıldı! 88 daire tahliye edildi

09.12.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 8 bloktan oluşan sitenin istinat duvarı binalardan birisinin üzerine büyük bir gürültüyle yıkıldı. Olay yerine gelen yetkililerce yapılan incelemelerin ardından 2 binada yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Büyük bir gürültüyle yıkıldı! 88 daire tahliye edildi

Olay, akşam saat 18.30 sıralarında İkinci İnönü Mahallesi Özkarakaya Caddesi’nde meydana geldi.

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GÜRÜLTÜYLE YIKILDI

8 bloktan oluşan Narkent Sitesi’nin istinat duvarı büyük bir gürültüyle 11 kattan oluşan binalardan birisinin üzerine yıkıldı. Bina sakinleri panikle evlerinden dışarıya çıkarken, durum polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve itfaiye ekiplerince incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda 11 katlı binada bulunan toplamda 88 dairenin olduğu 2 bloğun tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi.

"NARKENT'TE YILLARDIR BÖYLE BİR SORUN VAR"

İstinat duvarının büyük bir gürültüyle yıkıldığını duyan ve olay yerine koştuklarını ifade eden yakınlardaki bir marketin sahibi Şahin Aslan (32), “Duvar çökmüş binanın 2’nci veya 3’üncü katına kadar toprak dolmuş. Bu yüzden insanlarda bir panik havası oluştu. Biliyorsunuz geçtiğimiz İzmir depreminden dolayı insanlarımız tedirgin. Biz de zaman kaybetmeden yetkililere bilgi verdik. Olay yerine gelen belediye yetkilileri de vatandaşlar ile ilgilendi. Narkent’te yıllardır böyle bir sorun var ve biz bu durumu yetkililere bildirmiştik ve yapılan gerekli incelemelerden de bir sonuç alamamıştık. Aslında bu beklenen bir şeydi ve maalesef bugün de bu olay yaşandı” dedi.

"DİĞER BLOKLARIN OLDUĞU YERLERDE DE SIKINTI VAR"

Bina sakinlerinden Süleyman Yılmaz (56) ise, “Daha önce de buradaki durumla ilgili ilgili yerlere şikayetlerde bulunduk ve yetkililer de gelip çalışmalarını yapmıştı. Buradaki sıkıntının aynısı karşıda taraftaki bloklarda da var. Fakat bugün saat 18.00 sıralarında bu olay gerçekleşti. Her birinde 4 daireden oluşmak üzere 11 katlı 2 blok tamamen boşaltıldı. Diğer blokların olduğu yerlerde de sıkıntı var. Allah esirgesin çökerse, binaları tamamen götürür. Yetkililerin en kısa sürede gerekli işlemleri yapmasını istiyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, herhangi bir yaralanma olayının olmadığı olayın ardından dairelerini tedbir amaçlı boşaltan bazı vatandaşlar valizlerini alarak yakınlarının yanına giderken, bazı vatandaşların ise olay yerinde endişeli bekleyişi devam ediyor. (İHA)

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