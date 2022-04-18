MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Büyük bir kaza atlatmıştı! Nurgül Yeşilçay sahnede bir anda yere yığıldı

Büyük bir kaza atlatmıştı! Nurgül Yeşilçay sahnede bir anda yere yığıldı

18.04.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda kendi kullandığı araçla büyük bir kaza atlatan Nurgül Yeşilçay, sevenlerini yine korkuttu. Ünlü oyuncu tiyatroda sahne aldığı sırada aniden yere yığıldı. Yeşilçay'in yoğun iş temposuna dayanamadığı için baygınlık geçirdiği öne sürüldü.

Büyük bir kaza atlatmıştı! Nurgül Yeşilçay sahnede bir anda yere yığıldı

Bir süredir ortalarda görünmeyen Nurgül Yeşilçay, bir hafta önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini endişelendirmişti.

"BÜYÜK BİR KAZA ATLATTIM"

Kaza geçirdiğini ifade eden Yeşilçay, "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen. Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" ifadelerini kullanmıştı.

buyuk-bir-kaza-atlatmisti-nurgul-yesilcay-14877892_3419_m

SAHNEDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Tedavinin ardından yeniden sahneler dönen Nurgül Yeşilçay yine sevenlerini endişelendirdi. Baş rollerini oyuncu Afra Saraçoğlu ile paylaşan 'Bir Barda Bir Gece' isimli tiyatro oyunu ile izleyicinin karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, gösterim sırasında bir anda sahnede baygınlık geçirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dekolteli hamilelik pozu olay oldu! Bomba yanıt! “Bu mübarek ayda...”Dekolteli hamilelik pozu olay oldu! Bomba yanıt! “Bu mübarek ayda...”
Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"Aleyna Tilki'nin yeni klibi olay oldu! "Gülşen'le yarışıyor"
Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"
Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan Sağlık Bakanlığı'na tepki

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

Süper minili pozu olay oldu! "Bu ne?"

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

O sormuş! "Belki kimse cesaret edememiştir ama..."

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

Kan donduran detaylar! Makasla iç çamaşırlarını kesip...

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

En düşük maaş 8.662 TL olacak!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

Bülent Arınç'tan gündem yaratacak Erdoğan çıkışı!

İlginizi Çekebilir

3 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

3 yıl önce kaybolmuştu! Korkunç halde bulundu

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

25 milyonluk şehirde kaos büyüyor! Evlerine el konulunca...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.