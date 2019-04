"Büyük bir operasyon gerçekleştirdik"

İZMİR (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi

Akar, "(Hava Kuvvetlerimiz) Pençe Harekatı devam ederken geçen hafta büyük bir operasyonu gerçekleştirdi, terör örgütüne büyük darbe vurdu." dedi.

Akar, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığında düzenlenen, "Pilotaj Eğitimi Bröve ve Diploma Töreni"nde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) etkin, caydırıcı ve saygın olmak için var gücüyle çalıştığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotların yerinin çok önemli olduğunu dile getiren Akar, "Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ortaya çıkan durumda pilot ihtiyacımızın karşılanması Hava Kuvvetlerimizin, Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir faaliyet sahası olmuştur." diye konuştu.

Çalışmaların ardından önemli gelişmelerin sağlandığını belirten Akar, bugün de pilotluk eğitimini tamamlayan 43 kişinin görevlerinin başına gönderildiğini dile getirdi.

Akar, Türkiye'nin çevresindeki istikrarsızlık ve çatışmalara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Silahlı kuvvetler olarak her zamandakinden daha güçlü, her zamankinden daha hazırlıklı olma mecburiyetimiz var. Bunun için TSK olarak elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Bizlere ne düşerse bundan önce olduğu gibi bundan sonra da azim ve kararlılık içinde olacağız."