GAZİANTEP (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart gecesi Cumhur İttifakı'nın zafer kazanacağını belirterek, "Türkiye'ye hasım olanlar, Türkiye'nin tökezlemesini isteyenler, Türkiye'ye düşman olanlar inşallah onlar büyük bir yenilgiye uğrayacaklar. Büyük bir üzüntüye gark olacaklar." dedi.

Çelik, partisinin Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Türk siyasi hayatının en büyük devrimlerinden birinin, çok partili sisteme geçilmesi olduğunu belirterek, milletin ülke yönetiminde özne olma, merkez olma mücadelesi için çok ağır bedeller ödediğini söyledi.

Tüm vesayetlere karşı milletin kendisinden olanları iktidara getirerek büyük demokrasi yolunu yürüdüğünü ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Hasta adam olarak anıldığımız yıllardan Türkiye'nin istikrarını inşa ettiğimiz yıllara Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz Gaziantep'in büyük desteğiyle geçmiş olduk. Çok partili hayattan sonra ikinci büyük devrimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek gerçekleştirdik. Bu sistem milletten başka kimsenin yönetimde söz sahibi olmayacağını, sadece aziz milletimizin dediği şekilde Türkiye'nin yönetileceğini, Türkiye'nin sahibinin sadece siz olduğunuzu, sizden başkasının Türkiye'yi yönetemeyeceğini gösteren bir sistemdir. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk imtihanını verdikten sonra, Cumhurbaşkanımızı seçtikten sonra ikinci imtihan 31 Mart'ta yerel yönetimler seçimiyle verilecek. İnşallah 31 Mart akşamı Türkiye haritasına baktığımız zaman, haritanın AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyandığını göreceğiz."