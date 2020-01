Büyük Birlik Partisi 27’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ”Yaptığımız uzun yolculukta, bir sürü siyasi parti, tarihin tozlu sayfalarında yer alırken, biz, sadece Hakka sarılıp, milletine sırtını yaslayarak, kurulduğundan beri çizgisinde hiçbir kırıklık olmadan, mensuplarının başını öne eğdirecek hiçbir yanlışın içine düşmeden, bugüne geldik” dedi.

BBP 27’inci kuruluş yıl dönümünü “Türkiye’nin Geleceğiyiz” sloganıyla bir otelde kutladı. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya HAK-iş Genel başkanı Mahmut Arslan, bir çok parti temsilcisi, Büyükelçiler ve Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Aslan katıldı. Program Kur’an-ı Kerim tilaveti, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Parti’nin kuruluşunu anlatan bir sinevizyon gösterisi ile devam etti.

Sözlerine Elazığ ve Malatya’da yaşanan deprem sonrası hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başlayan BBP Genel Başkanı Destici, “Dün Elazığ’daydık ve Malatya’daydık hem depremden etkilenen bölgeleri ziyaret ettik. Hem hastanede hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Çok hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek, enkaz altındaki son kişi çıkarılana kadar can siper şekilde çalışmalarını yürüten devlet temsilcilerimize ve diğer bütün kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Bu deprem bize gösterdi ki millet olmadan elbette ki orada bir devlet olmaz. Esas olan devlettir. BBP olarak dava arkadaşlarımız hem de yakın bölgedeki arkadaşlarımız oraya intikal ederek, başından sonuna kadar orada ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler. Bu olayda Türkiye büyük bir yumruk oldu. Bakmayın siz birkaç tane densizin laflarına ve paylaşımlarına onlar Türk milletinin birliği dün nasıl bozamadıysa bugünde bozamayacak, yarında bozamayacaktır” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını yok saydıklarını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

“Başta Filistin olmak üzere İslam dünyasını yok sayarak bir anlaşma yaptıklarını bütün dünyaya duyurdular. Bu anlaşmanın içeriğine baktığımız zaman duvarlara çevrili alan tarihi Kudüs’un dış mahalleri bölümünde Filistin kurulabilir demek, Filistin halkına ve İslam dünyasına hakaret olarak algılıyor ve ret ediyoruz. ABD ve İsrail bölgedeki bütün operasyonlarını uşakları vasıtasıyla yönettiklerini mazlum dünyaya ve bizim coğrafyamıza hükmetmeye çalıştıklarını biliyoruz. Bu anlaşmanın açıklandığı salonda Bahreyn Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman Büyükelçiliklerinin bulunması sadece talihsizlik değil, bu zillet olayına eşlik etmeleri o ülkelerinin yöneticilerinin alınlarında kara bir lekedir.”

Bundan tam 27 yıl önce güçlünün haklı değil, haklının güçlü olması gerektiğini en gür sada ile haykıran ve ‘hakikatin hatırana’ siyaset üretmeye çabalayan bir lider etrafında bir araya geldiklerini belirten Destici, şu ifadeleri kullandı:

“O gün o lider; ‘Düz yaşayacağız, düz duracağız, düz yürüyeceğiz. Dik duracağız, doğru gideceğiz. Allah’ın izniyle, olsak da milletle olacağız. Olmasak da, milletle olmayacağız. Yarın ahirette Allah bize, niye iktidar olmadın diye sormayacak’ dava şuuruyla ettiği kelamı, şehadeti öncesinde de bir vasiyet olarak tekrarlayarak emaneti ve istikameti bizlere devretti. 27 yıl sonra bugün; alnı ak, başı dik bir şekilde, geleneksel ideolojilere hapsolmak yerine her türlü mağduriyet alanı için uzlaştırıcı ve ikna edici çözümler üretmeye gayret eden, Türkiye’nin en sahici ve samimi siyasi organizasyonunun doğum gününü sizlerle birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Geçmişi hatırlamakta, hatırlatmakta fayda var: Kurulduğumuz günden itibaren, o dönemin büyük sermaye gruplarının elinde tuttuğu gazeteler, televizyon kanalları tarafından ağır bir ambargoya maruz kaldık. TBMM’de temsil edilmemize rağmen, doğrudan bizi ilgilendiren konularda bile, gazetelerde televizyonlarda, uzun yıllar, ismimiz bile telaffuz edilmedi. Kuruluşumuzun hemen ardından, Sivas Olayları’ndan, Dink Cinayeti’ne sayısız provokasyonun ve komplonun öznesi yapılmaya, bu yolla itibarsızlaştırılmaya çalışıldık. Şükürler olsun, zaman hep bizi haklı çıkardı. Samimiyetle milletine, devletine, değerlerine hizmet etme yolunda dosdoğru yürüyen partimize, camiamıza, hiç kimse leke sürmeyi başaramadı. Vesayet odaklarının, sermaye gruplarının, lobilerin, uluslararası projelerin partisi ve uşağı olmadık. Bu sebeple hep, yoklukla, imkânsızlıkla, ama alnı ak, başı dik, gururla mücadelemize devam ettik. Çok uğraştılar ama bizi yok edemediler.”