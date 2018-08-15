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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 13:47 | Son Güncelleme

'Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir' diyen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Türkiye'nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı ataklara sevinenler tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar' önerisinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den tartışmalara yol açacak bir öneri geldi. Parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Destici, ABD’nin tek taraflı tutumunun adeta bir ‘ekonomik savaş’ halini aldığını ifade etti.

destici

“Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir” diyen Destici, şöyle konuştu:

“Şimdi diyoruz ki, Türkiye’nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye’nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar.

Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil ama gerçekten Türkiye artık vatan hainleri ile biliyorsunuz bir açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar.” (DHA)

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Mustafa Destici BBP Büyük Birlik Partisi ABD dolar Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
sanırım 3 liraya aldığı doları koşa koşa gidip 7 liraya bozduranlardan bahsediyor sayın destici. çünkü bu işe en çok sevinenler ve en koç kar elde edenler onlar oldu.... ha bu arada elinde o kadar doları stok yapanların ekonominin bu hale gelmesindeki payını da biraz araştırıp hainlik mertebesindeki derecesini anlatmak lazım insanlara.
kimden bahsediyor bilmem ama bir partinin başındaki bir adam böyle soylemlerde bulunmamali. çok saçma
Öncelikle bu devleti bu hallere getirenler bi çıkarilsin.sonra sıra onlarada gelir.Birde utanmadan konuşuyorsunuz
CAHİL,DOLAR DEĞİL DÖVİZ DİYECEKSİN.
bu kim ?
AYNEN KATILIYORUM İLK ÖNCE SURİYELİLER ÇIKARILSIN ADAMLAR DOLAR ARTTIKÇA SEVİNDİ DURDU BOZDURMUYORLAR DA
Benim Türk vatandaşlğımı doğuştan geliyor atadan geliyor sen kimsinki insanların Vatandaşlığına laf söylüyorsun büyük sermayedarlara git konuş Vatandaşın elinde avucundakinede gözünüzü diktiniz Allah gözünüzü doyursun o katad Vatanseversen bir yıllık maaşını Devlete bağışla boş konuşmayla birşere varılmıyor Millet vekili olmak için kaç takla attğını herkes biliyor
SEN ÖNCE DÖVİZLE İHALE ALANLARI TESPİT ET AMCA . BAHÇELİYİ BİLE GEÇTİN SIYIRMAKTA .
DOĞRU DEMİŞ... ÜLKEMİZE KARŞI YAPILAN BU EKONUMK SAVAŞTA ELLERİNİ OVUŞTURANLAR VATAN HAİNİDİR....!!!! BUGÜN DE BAŞARAMAYACAKLAR AMA YARINDA BAŞARAMAYACAKLAR.....
Doların yükselmesine sevinenler hain, ülkenin bu hale gelmesine sebep olanlar hain değil öyle mı? Bu vatana aşık insanları vatan haini ilan ettiler. Sen neyin kafasını yaşıyorsun. Herşeyinle dışarıya bagimlisin. Üreteydin kendi ayaklarının üstünde dursaydın bunlardan etkilenmezdik
eğer ülkende chp ve hdp gibi partiler varsa , düşmana gerek yoktur.. pkk ile , dhkpc ile , ypg ile , mlkp ile , pyd ile bizim için büyük tehlike bu örgütler ve bağlı oldukları partiler..
güzel fikir, aykırıda olsa değerlendirilebilir
Doları 7 ve 6 TL den bozduranlar çıkarılsın. Böyle bir açıklamayı nasıl yapar siyasi bir lider.
Euro nun yükselmesine sevinmek serbest mi?
ulan hanzo,peki dolar istifleyip şimdi binler hatta milyonlar bozduranlara ne demeli.onlar severek aldılar topladılar belki sende onlardansın.dolar arttığında olan doları olana değil bizim gibi doları olmayana olacak.zamları bir karşılayacağız.
Saçma sapan gündem saptırmayın. Kim sevinecek doların yükselmesine? 1 dolar 1tl iken 1 yumurta alıyorsa 10 tl olduğunda da 1 yumurta alıyor. Milleti aptal yerine koymaktan vazgeçin artık. Doalr arttı diye sevinen adamı geri zekalılığından ötürü vatandaşlıktan çıkarabilirsiniz ama çok fazla vatandaş çıkarmayın yoksa sonraki seçimde hüsrana uğrarsınız.
çok da güzel söylemiş...
Benim de anlamadığım. Yahu hükümet vs bu olaya çözüm bulmak yerine habire yok yayın yasağı, yok sosyal medya avı, tutuklamalar yapıyor. Abi siz sorunu çözsenize? İnsanlar korkuyor normaldir. Sosyal medyada konuşurlar tartışırlar. Herkesin tuzu sizin gibi kuru değil.
salak doların fırsatını kaçırdı çekemiyor milleti vatandaşlıktan çıkartıyor yobaz
OLAN,YİNE 3 - 5 KURUŞU OLAN GARİBANA OLACAK,AYNEN BANK ASYAYA ÇOCUĞUNUN EĞİTİM HARCINI YATIRDIĞI İÇİN FETÖCÜ DAMGASI YİYENLER OLMADI MI?
Bence aldığı tarihle sattığı tarihine bakıp ona göre gerekirse ülkeyi bu duruma getiren dolarzadeler kesinlikle cezalandırılmalı gerekirse vatandaşlıkdan men edilmeli ülkenin bu durumundan kim sebeplendi ise gerekli hesaplar dorulmalıdır her vatandaş ülkesi için çalışmalıdır
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