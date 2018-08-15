Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den tartışmalara yol açacak bir öneri geldi. Parti genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, Türkiye’nin zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Destici, ABD’nin tek taraflı tutumunun adeta bir ‘ekonomik savaş’ halini aldığını ifade etti.

“Dolar üzerinden yapılan spekülasyona alkış tutanlarla yüzleşme zamanı artık gelmiştir” diyen Destici, şöyle konuştu:

“Şimdi diyoruz ki, Türkiye’nin ABD karşısında dolar üzerinden maruz kaldığı bu ataklara sevinenler, şakşakçılık yapanlar, Türkiye’nin ekonomi üzerinden maruz kaldığı manipülasyonlara destek çıkanlar, ülkemizin büyümesini, güçlenmesini ve bağımsızlığını hazmedemeyenler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdır. Hangi ülkeyi destekliyorlarsa, hangi ülkenin maşası olmuşlarsa gitsinler o ülkenin vatandaşı olsunlar ve o ülkede yaşasınlar.

Bakın bunu söylemek elbette ki bizim için de kolay değil ama gerçekten Türkiye artık vatan hainleri ile biliyorsunuz bir açıktan hainlik yapanlar var, bir de gizli kapaklı olarak bu tür kriz dönemlerini fırsat bilerek gerçek yüzünü gösterenler var. Dolayısıyla bunlar mutlaka ama mutlaka doğru tespit edilerek, iyi tespit edilerek halkın önüne konulmalı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlığından çıkarılmalıdırlar.” (DHA)

