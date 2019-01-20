"Büyük Birlik Partisi seçimlerde sahada olacaktır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut, "Büyük Birlik Partisi, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlıkları, meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır." dedi.

Karabulut, ülke genelinde 7 bölgede düzenlenen "Bölge Toplantıları" kapsamında Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ve Münbiç'ten başlayarak Fırat'ın doğusunu hedeflemesinin, ABD'nin bölgedeki asıl planını akamete uğratmayı başardığını söyledi.

ABD ve diğer koalisyon ülkelerinin başta YPG/PKK tehdidi olmak üzere diğer çevresel tehlikeleri Türkiye sınırının belli bir mesafesi ötesinde tutmak ve bu zamana dek Fırat'ın doğusunda yaptıkları tüm yatırımlara zarar vermemek adına apar topar tampon bölge teklifini sahaya sürdüklerini belirten Karabulut, "Türkiye, kendi tehdit ve tehlike temizliğini bizzat yapıp kendi elleriyle tampon bölgeleri oluşturup ondan sonra masabaşı müzakere sürecine geçmelidir." ifadesini kullandı.