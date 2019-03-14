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Büyük Birlik Partisi'nden Adana'da Cumhur İttifakı adayı Sözlü'ye destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2019 14:06 | Son Güncelleme

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü’yü destekleyeceklerini açıkladı.

Büyük Birlik Partisi'nden Adana'da Cumhur İttifakı adayı Sözlü'ye destek

Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhur İttifakı’nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü’yü destekleyeceklerini açıkladı.
31 Mart Yerel Seçimleri’nde 15 ilçeden belediye başkan adayı gösteren BBP, mevcut Büyükşehir Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hüseyin Sözlü’yü destekleme kararı aldı. BBP’nin adayları ile Hüseyin Sözlü, TÜYAP Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde bir araya geldi. BBP Adana İl Başkanı Ahmet Şahin, BBP'li 15 başkan adayının seçimde Hüseyin Sözlü’yü destekleyeceğini belirtti. Başkan Hüseyin Sözlü ise BBP İl Başkanı Şahin ile 15 ilçe belediye başkan adayının desteği nedeniyle kendilerine teşekkür ederek, "Ülküdaşımız, merhum Muhsin Yazıcıoğlu’yu da bir kez daha rahmetle anıyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Bu işbirliği inşallah hem ülkemizin, hem milletimizin, hem şehrimizin, hem de hemşehrilerimizin hayrına olacaktır. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’yu İslamlaştırırken, Türkleştirirken ortaya koyduğu temel ilkedir. İnşallah bu ilkeler çerçevesinde milletimizin birliği, dirliği, iriliği noktasında katkı koyacaktır. Adanamız’a, hemşehrilerimize muhakkak ki hizmet noktasında şevkimizi artıracaktır" diye konuştu.

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Büyük Birlik Partisi'nden Adana'da Cumhur İttifakı adayı Sözlü'ye destekBüyük Birlik Partisi'nden Adana'da Cumhur İttifakı adayı Sözlü'ye destekBüyük Birlik Partisi'nden Adana'da Cumhur İttifakı adayı Sözlü'ye destekBüyük Birlik Partisi'nden Adana'da Cumhur İttifakı adayı Sözlü'ye destek

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