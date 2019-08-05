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'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi' açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 21:34 | Son Güncelleme

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi'nin açılışı yapıldı.

'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi' açıldı

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yılı etkinlikleri kapsamında, 'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi'nin açılışı yapıldı.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı M. Emin Geylani, farklı illerden gelen gençler ve vatandaşlardan oluşan kortej, yaklaşık 300 metrelik Türk Bayrağı ile yürüyüş yaptı. 1 kilometrelik yürüyüşün ardından kortej Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan İller Tanıtım Sergisi'nin açılışına katıldı. Protokol üyelerinin kurdele kesmesi ile açılan İller Tanıtım Sergisi'ne 8 farklı ilden katılım oldu.
Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfının ortaklaşa düzenlediği etkinlik 3 gün sürecek. Çeşitli konserler ve etkinliklerin yer alacağı kutlamalara Bitlis dışında yaşayan Bitlisliler de davet edildi.
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, programı Bitlis Belediyesi ile birlikte düzenlediklerini belirtirken, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ise bu yıl ilkini gerçekleştirdikleri ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’nın geleneksel hale getirilmesini amaçladıklarını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay, "8 ilin Kültür ve Turizm Müdürlükleri tanıtım stantları açtılar. Öte yandın 25 ilden de yöresel ürünlerini tanıtmak için gelen misafirlerimiz var. Bu üç günlük sürecek bir etkinlik. Biz bunu geleneksel hale getireceğiz. 5 ile 8 Ağustos tarihleri arasında inşallah Bitlis’te ‘Büyük Bitlis Buluşmaları’ adı altında festivallerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Bitlislileri Bitlis’e davet ettiklerini belirterek, "Türkiye’deki birçok Bitlis Sivil Toplum Örgütünü buraya davet ederek farklı bir konsepte kurtuluş günlerini kutlamak istedik. Her zaman ilki yapmak zordur önemli olan bunu denemekti, ilk adımı atmaktı. Belediye başkanımız bu adımı attı. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Seneye daha fazla ilden misafir getireceğiz ve bu alanlar yetmeyecek alanları büyüteceğiz. Buradaki esnafımızda katılacak. Bu sayede Bitlis ekonomisine büyük katkı sunmuş olacağız" dedi.

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'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi' açıldı'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi' açıldı'Büyük Bitlis Buluşması'nda, 'İller Tanıtım Sergisi' açıldı

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