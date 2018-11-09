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"Büyük Bozkırın Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 17:57 | Son Güncelleme

"Büyük Bozkırın Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Merkez Müzesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Büyük Bozkırın Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Açılış töreninde konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizler Hira'da 'Oku' emriyle başlayan büyük bir medeniyetin mensuplarıyız." diyerek, bunun dünyanın bir dört yanına uzanan büyük bir medeniyet olduğunu söyledi.

Ruh ve gönül dünyalarında, aynı dili konuştukları büyük bir medeniyetin mensupları olarak dünyanın dört bir yanında dostlarının, kardeşlerinin bulunduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sergiyle beraber kendi kültür ve medeniyet dünyamıza bir yolculuk yapacağız. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ve diğer Türk dünyasının devlet başkanları arasında bir siyasi iradenin güçlü bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Biz de bu tür kültürel faaliyetlerle siyasi iş birliğinin kültürel anlamda da ekonomik anlamda da güçlendirilmesi, devam ettirilmesi noktasında adımları hep birlikte atmaya gayret ediyoruz. Dinimiz, dilimiz bir, Allah birliğimizi bozmasın inşallah."

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- "Sergi nadide eserleri barındırıyor"

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov da Türk kültür ve sanatını dünyanın dört bir yanında tanıtmak üzere çeşitli faaliyetler düzenlendiklerini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün yine dünyanın kültür ve sanat başkenti İstanbul'da çok önemli kültürel paylaşım yapmak üzere sanatseverlerle bir arada bulunuyoruz. TÜRKSOY olarak Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Merkez Müzesi ile düzenlediğimiz sergiyi sizlere sunmaktan mutluluk duyuyorum. Eski dönemde Kazak topraklarında yaşayan topluluklardan itibaren bu yerleri yurt edinmiş halkların göçebe kültürüne ilişkin arkeolojik buluntuların yer aldığı koleksiyon ile sizleri tarih yolculuğuna çıkmaya davet ediyorum. Türk halklarının tarihine yeni bir bakış getiren, Kazakistan'ın en önemli arkeolojik buluntularından olması nedeniyle ulusal sembole dönüşen altın elbiseli adamı da bu sergimizle tanıma fırsatı bulacaksınız. Ayrıca Kazakların kültürel özelliklerini yansıtan etnografik eserlerin de yer aldığı sergimizin ülke ve halklarımızın yakınlaşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da serginin açıldığı mekanın yaklaşık 9 bin yıllık geçmişe ait bir şehrin tam kalbinde olduğunu belirterek, tarihi binaya ilişkin bilgi verdi.

Yılmaz, "Bu müze bozkırı da içini alan hem gönülde hem siyasette Türk kültür coğrafyasının en nadide eserlerini barındıran bir müzedir. Dolayısıyla bu serginin burada açılmış olması, başta Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün yetkililerimizin bu faaliyete ve Kazakistan'a dostça bakışının çok samimi ve fiili bir yansımasıdır. Gezeceğimiz bu sergi, tarihi, kültürel, ortak miras ve coğrafya açısından çok nadide eserleri barındırıyor." diye konuştu.

Açılışa Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da katıldı.

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