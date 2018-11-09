"Büyük Bozkırın Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi" açıldı

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Merkez Müzesi'nin iş birliğiyle düzenlenen Büyük Bozkırın Tarihi ve Kültürel Mirası Sergisi, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

Açılış töreninde konuşan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bizler Hira'da 'Oku' emriyle başlayan büyük bir medeniyetin mensuplarıyız." diyerek, bunun dünyanın bir dört yanına uzanan büyük bir medeniyet olduğunu söyledi.

Ruh ve gönül dünyalarında, aynı dili konuştukları büyük bir medeniyetin mensupları olarak dünyanın dört bir yanında dostlarının, kardeşlerinin bulunduğunu dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"İnşallah bu sergiyle beraber kendi kültür ve medeniyet dünyamıza bir yolculuk yapacağız. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında ve diğer Türk dünyasının devlet başkanları arasında bir siyasi iradenin güçlü bir şekilde var olduğunu biliyoruz. Biz de bu tür kültürel faaliyetlerle siyasi iş birliğinin kültürel anlamda da ekonomik anlamda da güçlendirilmesi, devam ettirilmesi noktasında adımları hep birlikte atmaya gayret ediyoruz. Dinimiz, dilimiz bir, Allah birliğimizi bozmasın inşallah."