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Büyük Çamlıca Camii otoparkına sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'

08.01.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Çamlıca Camii'nin ücretsiz otoparkında iddiaya göre kimliği belirsiz kişilerce filo araçlar park edildi. Otomobil stokçuları tarafından park edildiği ileri sürülen araçların ambalajlarının üzerinde olduğu görüldü. Çamlıca Camii otoparkında stoklanmış onlarca araç, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. O anları görüntüleyen vatandaş, “Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir” diyerek duruma tepki gösterdi. İşte olayın detayları...

Büyük Çamlıca Camii otoparkına sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne ait ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ileri sürüldü. Kim tarafından park edildiği anlaşılmayan filo halindeki sıfır araçların ambalajları da üzerinde duruyor.

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Uzun süredir otoparkta tutulan araçların tozlandığı ve cami önünde çekiciler üzerinde otomobiller bekletildiği görüldü.

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'NASILSA DEĞERLENİR'

Özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

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Cami otoparkında bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

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Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi.

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DHA-İHA

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