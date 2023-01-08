Büyük Çamlıca Camii otoparkına sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'

Üsküdar'da bulunan Büyük Çamlıca Camii'ne ait ücretsiz otoparkın, sıfır ve ikinci el otomobil stokçuları tarafından kullanıldığı ileri sürüldü. Kim tarafından park edildiği anlaşılmayan filo halindeki sıfır araçların ambalajları da üzerinde duruyor.

Uzun süredir otoparkta tutulan araçların tozlandığı ve cami önünde çekiciler üzerinde otomobiller bekletildiği görüldü.

'NASILSA DEĞERLENİR'

Özellikle son yıllarda vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorluk yaşarken Çamlıca Camii otoparkına bir filo şirketine ait olduğu iddia edilen onlarca aracın stoklandığı görüldü.

Cami otoparkında bulunan araçları bir vatandaş cep telefonu ile kayda alarak duruma tepki gösterdi.

Kaydı alan şahıs, "Bu otopark, camiye gelen vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak park edebilmesi için tahsis edildi. Filo araçlarının hepsi burada. Araçlarını değerlendiriyorlar. Dursun arabalar burada, nasılsa değerlenir. Bunlar da fırsatçılar” diyerek tepki gösterdi.

DHA-İHA

