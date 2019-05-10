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Büyük Çamlıca Camii Ramazan’ın ilk cumasında doldu taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 14:16 | Son Güncelleme

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Büyük Çamlıca Camii, Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu taştı.

Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Büyük Çamlıca Camii, Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu taştı. Yağmura rağmen camiye akın eden vatandaşlar, “Burası nasıl dolacak diyen kişi gelsin bir cuma namazı kılsın burada” dedi.
Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Büyük Çamlıca Camii, Ramazan’ın ilk cuma namazında doldu taştı. Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar camiye adeta akın etti. Camiye araçlarıyla gelen vatandaşların trafikte uzun kuyruklar oluşturduğu gözlendi. Birçok vatandaş, yağmura rağmen Ramazan’ın ilk cuma namazını kılmak için camiye geldi. Vatandaşlar, namazlarını kılmadan önce caminin fotoğraflarını çekmeyi de ihmal etmedi.
Camiye gelen bir vatandaş, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’na göndermede bulunarak, ”Camiyi çok güzel buluyorum, yapanlardan Allah razı olsun. Emeği geçenlerden, çalışanlardan. O ‘Burası nasıl dolacak’ diyen kişiyi bekleriz, inşallah gelsin bir cuma namazı kılsın burada. Nasıl dolacağını bir görsün” dedi.
Öte yandan, Ramazan’ın ilk cumasında dolup taşan Büyük Çamlıca Camii drone ile havadan görüntülendi.

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