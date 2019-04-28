BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE GENÇLERLE SABAH NAMAZI BULUŞMASI

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA

Büyük Çamlıca Camii'nde İstanbul İl Müftülüğü'nce düzenlenen "Gençlerle Sabah Namazı Buluşmaları" etkinliğine binlerce genç katıldı.Cami içinde ve iç avluda yer bulamayan cemaat dış avluda saf tuttu. Etkinliğe Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da katıldı. Yoğun kalabalık DHA tarafından havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Camideki kalabalık

-Bilal Erdoğan ve Ali Erbaş'tan görüntü

-Namaz kılanlar

-Genel ve detaylar

