Büyük Çamlıca Camii’ne Ramazan arifesinde yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz cuma günü ibadete açılan Büyük Çamlıca Camii’ne Ramazan-ı Şerif arifesinde ziyaretçi akını yaşandı. Ziyaretçilerin önüne Panoramik İstanbul manzarasını seren camii, işçiliği, hatları, şadırvanıyla vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Açılışı geçtiğimiz cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Büyük Çamlıca Camii’ne ziyaretçi akını sürüyor. Ramazan-ı Şerif arifesinde on binlerce vatandaş, ibadetlerini yerine getirmek için pazar günü de yeni açılan Büyük Çamlıca Camii’ne geldi. 3 kapıdan aynı anda giriş yapılabilen caminin altında 4 kat otopark bulunuyor. Vakit namazlarında cami otoparkına 5’er bin araç girmesine rağmen, hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Otoparkta aracının kolay bulunabilmesi için camiye gelen vatandaşların araç park ettikleri alanın kaydetmeleri veya fotoğrafını çekmeleri işlerini kolaylaştırıyor.

Büyük Çamlıca Camii’nin panoramik İstanbul manzarası

Açıldığı günden bugüne her geçen gün vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Büyük Çamlıca Camii’nde panoramik İstanbul manzarası görenleri büyülüyor. Caminin avlusundaki panoramik İstanbul manzarasında hem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü bir anda kaydeden vatandaşlar İstanbul Boğazı’nın en güzel seyredildiği yerin Büyük Çamlıca Camii olduğunu söyledi. İbadetlerini yerine getiren vatandaşlar cami avlusuna çıkarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.