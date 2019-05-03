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Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yapılıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:01 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA - BÜYÜK Çamlıca Camii'nin resmi açılışı gerçekleştiriliyor.

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yapılıyor (1)

Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İstanbul DHA - BÜYÜK Çamlıca Camii'nin resmi açılışı gerçekleştiriliyor.
Açılış töreni öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra resmi davetliler ve çok sayıda kişi cuma namazını camide kıldı. Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camiler ve ramazan ayıyla ilgili okuduğu hutbenin ardından cuma namazını kıldırdı. Cuma namazının ardından caminin resmi açılış törenine geçildi. Tören nedeniyle cami Türk bayraklarıyla donatıldı. Törene çok sayıda yabancı davetli de katılıyor.

(FOTOĞRAF)

Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yapılıyor (1)Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yapılıyor (1)Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yapılıyor (1)Büyük Çamlıca Camii'nin resmi açılışı yapılıyor (1)

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