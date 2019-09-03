"Büyük Çamlıca Camisi bir kültür külliyesi"

İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi'nde, ibadet bölümünün yanı sıra müze, sanat galerisi, kütüphane, konferans salonu ve sanat atölyesi yer alıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından mayısın başında yapılan caminin kütüphanesi ve sergi salonu da öğrenciler ile yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Külliyenin içinde sergi salonuna bin metrekareden büyük bir yer ayrılırken, kütüphanede ise aynı anda 253 kişi kitaplardan faydalanabiliyor, öğrenciler ders çalışma imkanı bulabiliyor. Büyük Çamlıca Cami projesinde yer alan ve 10 Haziran'da faaliyete başlayan kütüphane ve sergi salonuna ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, Büyük Çamlıca Camisi projesinin ilk olarak 2012'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı. Külünk, müze dışında külliyenin tamamının hizmete açıldığını, çalışanlarının Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu olan kütüphaneye de 10 Haziran'da misafir kabul etmeye başladıklarını söyledi.

Büyük Çamlıca Cami Kütüphanesi'nin orta ölçekli bir kütüphane olduğuna dikkati çeken Külünk, şöyle devam etti: "Arkadaşlarıma sordum, 'Büyük kütüphane olmak için ne yapmamız lazım' dedim. 'En az 100 bin kitabımızın olması lazım' dediler. Geri dönüp baktım henüz o sayıya ulaşamamışız ama ciddi anlamda kitap bağışımız, bahsettiğim rakamın da yarısına yaklaşan sayıda bir kitabımız var. Kitapları raflara dizmek hiçbir şey ifade etmiyor. Paranız, çevreniz varsa tonlarca kitap gelir raflara dizilir. Önemli olan kütüphanedeki raflarda dizili olan değil bu raflardan kaç kişinin istifade ettiğidir." - 2,5 ayda 71 bin 735 ziyaretçi Külünk, kütüphaneyi açar açmaz istatistik tutmaya başladıklarına işaret ederek, "Hem kendimizi kontrol edelim, hem başarımızı görelim dedim. 'İlk ayın sonunda 37 bin ziyaretçi oldu' dediler, şaşırdım. Bütün samimiyetimle söylüyorum şaşırdım. Çünkü yaz mevsimindeyiz, biz insanların yaz mevsiminde Çamlıca Tepesi'ne sadece gezmek, ibadet etmek ve hava almak için geldiğini düşünüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kütüphanenin yaklaşık 2,5 ayda 71 bin 735 kişi tarafından ziyaret edildiğini aktaran Külünk, "Şu ana kadar 3 bin 519 kitabı ödünç vermişiz, bunun 2 bin 53 adedi 18 yaş altındaki üyelerimize verdiğimiz kitaplar. Şu anda da 846 kitabımız ödünç verilmiş." dedi. - Kütüphanenin ilk üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan Külünk, kütüphaneye bin 649 kişinin üye kaydı yapıldığını, ilk üyenin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Kütüphane bünyesinde çocuk edebiyatı, çocuk eğitimi, edebiyat, İslam dini, teknoloji, tarih, felsefe, psikoloji, bilim, sanat, dil, sosyal bilimler, bilgisayar bilimi gibi başlıklar altında toplanmış kitaplar bulunduğunu aktaran Ergin Külünk, "Kitap bölümleri gün içinde saat 9.00 ile 18.00 arasında açık ancak 24.00'e kadar kitap okuma ve ders çalışma alanları kullanılabilir. 3-12 yaş grubuna yönelik boyama etkinlikleri, masal ve hikaye günleri düzenliyoruz. Çocuklarımız anne babalarıyla beraber bu etkinliklere ciddi anlamda ilgi gösteriyorlar." şeklinde konuştu. Külünk, kütüphanede aynı anda 253 kişinin ders çalışma imkanı olduğunu belirterek, "Bu rakamın çok kısa bir süre sonra yetmeyeceğini tahmin ediyoruz. Üniversiteli arkadaşlarımız kendilerine ders çalışacak mekanlar arıyorlar. 24.00'e kadar açık olması özelliğini şu anda gerçekleştirmiş durumdayız ama şartlar bizi zorlarsa daha ileriye taşıma altyapımız var." dedi.

- "Hizmetimizi her geçen gün artırmaya çalışıyoruz" Büyük Çamlıca Camisi projesinin hamiliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstlendiğine dikkati çeken Ergin Külünk, "Bu proje kesinlikle bir akıl projesi ve burada olmayan tek şey alışveriş merkezi. Burası bir kültür kompleksi, bir kültür külliyesi olarak sayın cumhurbaşkanımızın talimat, direktif ve denetimleriyle tasarlandı, hayata geçirildi. Bir ihtiyacı karşıladığını biz 2 aylık süreçte gördük." açıklamasını yaptı. Külünk, külliyenin içinde bin metrekareden büyük bir sergi salonu olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: "Sergi salonu, konferans salonu gibi organizasyon gerektiren işlerde profesyonel destek almak zorundayız. Bu yüzden de bu işi profesyonelce yapacak ekiplerle görüşme halindeyiz. Tabii ki burası bir caminin altında bulunan bir sergi ve konferans salonu. Bu yüzden de İslami açıdan kabul edilmiş, üzerinde tartışma olmayan sanat eserleri sergilenebilir." Caminin ibadet için gelenler ile yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edildiğini aktaran Külünk, açılıştan bu zamana 4 milyona yakın kişinin camiye geldiğini dile getirdi.