Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi "Büyük Çamlıca Camisi"nin resmi açılışı, yarın yapılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreni, cuma namazının ardından gerçekleştirilecek.

Yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı resmi açılış töreni öncesi, sabah saat 09.30'dan itibaren Büyük Çamlıca Camisi'nin hocaları tarafından sela okunacak, gün boyunca da Kur'an-ı Kerim okunmaya devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşriflerinin ardından resmi açılış törenine geçilecek.

KENTİN YENİ SEMBOLLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ



Osmanlı-Selçuklu mimari tarzı ile bugünün çizgilerinin bütünleştiği Büyük Çamlıca Camisi, kentin yeni sembollerinden biri oldu.

Görkemli mimarisiyle İstanbul'un her noktasından rahatlıkla görülebilen cami, bu heybetli yapısına yakışır anlamda bazı rakamsal büyüklükleri de ihtiva ediyor.

İçine girildiği andan itibaren İstanbul'un simgesi haline gelen selatin camilerinin adeta devamı hissini uyandıran Büyük Çamlıca Camisi, her bir bölümünde en ince ayrıntısına kadar düşünülen detaylarıyla ilgi çekiyor.