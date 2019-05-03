Büyük Çamlıca Camisi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binlerce kişi cuma namazı kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılış töreni için Büyük Çamlıca Camisi’ne geldi. Ezandan birkaç dakika önce camiye giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve binlerce kişi cuman namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı.

Açılışı gerçekleşecek Büyük Çamlıca Camisi’nde okunan ezanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve binlerce kişi cuma namazı kıldı. Hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu cuma namazını kılan Erdoğan’a yabancı devlet temsilcileri ve devlet erkanı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın namazın ardından açılış töreninde konuşma yapması bekleniyor.



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