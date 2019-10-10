HABER

Büyük Çamlıca Camisi'nde Fetih Suresi okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 08:50 | Son Güncelleme

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: - "Dün itibarıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Allah kahraman Mehmetlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah muvaffak etsin. Bilsinler ki 82 milyon vatan evladının destekleri onlarla beraberdir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Büyük Çamlıca Camisi'nde sabah namazında Fetih Suresi okundu.

Büyük Çamlıca Camisi'nde Fetih Suresi'nin okunmasının ardından sabah namazı kılındı. Daha sonra Mehmetçik için dualar edildi.

Burada sabah namazını kılan eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'de iç savaş başladığı günden itibaren Türkiye'nin buradan göç edenlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sekiz yıldır bu kardeşlerimizle aşımızı, ekmeğimizi paylaşıyoruz. Onlara her türlü desteği veriyoruz. Biz bunları yaparken maalesef PKK'nın ve DEAŞ'ın teröristleri, YPG'nin teröristleri bunların hepsi aynıdır, birbirinden farkı yoktur. Bunların hepsinin amacı sivil, masum insanları katletmektir. Huzuru güvenliği bozmaktır.

Ağa babalarının destekleriyle sınırlarımızın güneyinde bir terör yapılanması, bir terör kuşağı oluşturma gayreti içerisinde oldular. Özellikle PKK, YPG, 'DEAŞ'ı yok edeceğim' bahanesine sığınarak Amerika'dan diğer ülkelerden silahlar temin ederek, durumlarını güçlendirmeye çalıştılar. Bununla da kalmadılar. Fırsat buldukça da ülkemize sınırlarımız içinde sivil vatandaşlarımıza yönelik terör faaliyetlerini de sürdürdüler. Uzun süreden beri dostlarımızı bu konuda uyardık. Bölgedeki koalisyon güçlerini, Rusya'yı ve diğer tarafları bilgilendirdik, uyardık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun süredir Fırat'ın doğusuyla ilgili muhataplarını uyardığını hatırlatan Yıldırım, "Terör yapılanması ve sivil halka verilen zararın önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar sonuçsuz kaldı. Nihayet hem insanımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamak sınırlarımız güneyinde bir terör kuşağı, terör devleti oluşumunun önüne geçmek için dün itibarıyla silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz harekat, bir operasyon başlatmıştır. Allah yar ve yardımcıları olsun." ifadelerini kullandı.

- "Kürtler bizim kardeşimizdir"

Yıldırım, bu operasyondaki hedefin terör odakları olduğuna dikkati çekerek. "Kürtler bizim kardeşimiz, binlerce yıldır kardeşimizdir. Maalesef Batı dünyasında sanki Türkiye, Kürtler üzerine operasyon yapıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Suriye'de de Irak'ta da Türkiye'de de İran'da da bütün Kürtler bizim kardeşimizdir." değerlendirmesini yaptı.

Bir gazetecinin, HDP'nin, Barış Pınarı Harekatı'ndaki tutumuna ilişkin sorusu üzerine Yıldırım, "HDP dediğiniz siyasi parti bu terör örgütlerinin emrinden çıkmayan bir partidir. Bu bir milli meseledir. Siyaset üstü bir meseledir. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruattır. Bizim milletimiz bu ve buna benzer olayları çok yaşadı. Her zaman bayrağımız için, toprağımız için ülkemizin bekası için bir olduk, beraber olduk. Siyaseti bir kenara bıraktık. Bugünde elhamdülillah aynısı gerçekleşiyor." dedi.

Yıldırım'ın yanı sıra Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk ile çok sayıda vatandaş da sabah namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...Operasyonda ele geçirenler şoke etti! Tüfek, otomobil...
Köpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya cezaKöpek balığını tekmeleyip yumruklayan balıkçıya ceza
Zap ve Gara'ya hava harekatı! ÖldürüldülerZap ve Gara'ya hava harekatı! Öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı binali yıldırım büyük çamlıca camii

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

Erdoğan'dan harekat mesajı! O konuda ilk kez konuştu!

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zap ve Gara'ya hava harekatı! Öldürüldüler

Zap ve Gara'ya hava harekatı! Öldürüldüler

Erzincan’da 3.1 büyüklüğünde deprem

Erzincan’da deprem!

Yurt genelindeki bütün camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi!

Camilerde Mehmetçik için Fetih Suresi!

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

Beyoğlu'nda metruk binada çökme meydana geldi

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

ABD, İngiliz vatandaşı 2 DEAŞ militanını gözetimine aldı

ABD 2 DEAŞ militanını hapisten çıkarıp götürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.