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Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 08:51 | Son Güncelleme

Açılışı bu yıl gerçekleşen Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı kılındı. Camiye, kentin dört bir yanından İstanbullu akın ederken, farklı ülkelerden yabancı uyruklu çok sayıda turistin de camiye geldiği görüldü.

Yapımı tamamlandıktan sonra geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi olarak ibadete açılan Büyük Çamlıca Camisinde, Ramazan Bayramı namazından sonra Kurban Bayramı namazı da ilk kez kılındı.

Camiye, kentin dört bir yanından İstanbullu akın etti. Namazdan önce güzel hava ve manzaranın tadını çıkaran İstanbullular, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bayram namazı için camiye, farklı ülkelerden yabancı uyruklu çok sayıda turistin geldiği de görüldü.

Yoğunluk nedeniyle çevre yollarda polislerce trafik akışı sağlanırken, güvenlik önlemleri de alındı.

İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.

Bayram namazı için camiye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da vatandaşların bayramlarını kutladı.
(AA)

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istanbul bayram namazı Büyük Çamlıca Camisi

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